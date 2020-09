Skull and Bones confirma un nuevo cambio en su visión de juego

Uno de los grandes ausentes de la noche de Ubisoft Forward fue Skull and Bones, el ambicioso título de piratas del estudio francés que promete grandes dosis de acción y todo tipo de pruebas de habilidad para los jugadores. Pero su ausencia no era ninguna sorpresa para los jugadores pues, apenas unas horas antes, parte del equipo confirmaba que, una vez más, el título sería uno de los ausentes, aunque no dudaban en revelar algunos cambios.

La directora creativa de Skull and Bones, Elisabeth Pellen, ha sido la encargada de confirmar que el juego se ausentaría de la presentación. Eso sí, no dudaba en indicar que el título sigue en plena producción, aunque con una nueva visión y un gran compromiso por apoyarlo. Lamentablemente, para tener nuevas noticias de este ambicioso título tendremos que esperar hasta 2021.

Skull and Bones | Ubisoft

El equipo ha abordado uno de los temas que más han repetido los jugadores: el retraso en su fecha de lanzamiento. La respuesta, aunque ha tardado en llegar de forma directa, ha acabado aclarando ciertos puntos y es que, como bien indica Pellen, el equipo necesita más tiempo. Han soñado con algo más grande para Skull and Bones y estas ambiciones vienen con retos aún mayores. Por ello, como respuesta a la mayor parte de las preguntas, responden que necesitan más tiempo de desarrollo.

Por supuesto, esto no es lo único que ha desvelado pues, por otra parte, se menciona que el juego ha cambiado mucho desde su idea original a lo que es ahora. Esto puede confirmar uno de los rumores de hace meses en los que se mencionaba que el título de Ubisoft acabaría siguiendo los pasos de otros grandes juegos para acabar convirtiéndose en un juego como servicio. Uno de los ejemplos que mejor conocemos de este estilo es Fortnite, donde el mundo cambia constantemente para ofrecer a los jugadores la mejor experiencia. Y parece que esta sería la idea a tomar por el estudio, aunque por el momento tengamos que esperar un poco más para conocer sus verdaderos planes.