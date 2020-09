Ubisoft Forward: Estos han sido todos los anuncios confirmados por Ubisoft

La esperada noche para los fans de Ubisoft ha llegado. Por fin, después de una larga espera, los jugadores tienen la oportunidad de disfrutar de las grandes novedades que están por llegar al amplio catálogo de juegos de Ubisoft. La compañía francesa garantizaba que a lo largo de este evento tendríamos grandes novedades y no engañaban.

Llega el momento de conocer todo lo presentado durante el evento Ubisoft Forward que comenzaba con gran fuerza e increíbles proyectos para los jugadores. Todo tipo de proyectos que os resumimos a continuación.

Inmortals Fenyx Rising

Tras un cambio de nombre confirmado recientemente, Ubisoft confirma que el título llegará el 3 de diciembre. Lo mejor de esta presentación es que finalmente los jugadores han podido ver un espectacular gameplay con enfrentamientos y propuestas para los jugadores. Además, se ha confirmado que ya está disponible para reservar, por lo que se trata de la ocasión perfecta para lanzarse a una aventura épica.

Prince of Persia Remake

Tras un tiempo entre rumores, finalmente se confirma la llegada de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo en un increíble remake. El proyecto, aunque ha mostrado imágenes en su versión alpha, confirma su llegada a PC, PlayStation 4 y Xbox One, por lo que aquellos jugadores que disfrutaron de la versión clásica, tienen garantizado revivir esta espectacular propuesta en su versión mejorada.

Hyper Scape

El battle royale de Ubisoft se luce durante la presentación para mostrarnos las increíbles jugadas de los actuales jugadores y, por supuesto, lo que está por llegar. Una espectacular propuesta dentro de los battle royale que, os recordamos, ya está disponible con su actual primera temporada y modos por tiempo limitado.

World Cup de Rainbow Six

Con un increíble tráiler mostrando distintas partes del mundo, llega el momento de vivir una de las competiciones más seguidas de los eSports. El exitoso título de Ubisoft, Rainbow Six Siege, llega con grandes fuerzas al mundo de los eSports en una nueva competición.

Sam Fisher en Rainbow Six Siege

El protagonista de Splinter Cell acerca un poco más su llegada a Rainbow Six no solo mostrando el aspecto que tendrá en el juego, sino también presentando una espectacular animación. En esta no solo podemos comprobar que seguirá dando guerra, sino que además nos demuestra que no importan los años que pase lejos de la acción, sigue siendo un as en su trabajo.

Scott Pilgrim vs. the World Complete Edition

Con estilo píxel y una propuesta de lo más interesante, llega Scott Pilgrim vs. The World en una edición completa. Su estreno se producirá este mismo invierno y se han confirmado como plataformas PC, Nintendo Switch, Stadia, Xbox One y PlayStation 4.

Watch Dogs Legions

Como gran invitado de la noche, nos encontramos con Watch Dogs Legion. El título de la saga de hackers sigue demostrando que tiene uno de los mundos más amplios y que el jugador tendrá en la palma de su mano todo tipo de opciones. Habilidades únicas de cada personaje, la capacidad de ir reclutando a todo tipo de personajes y, por supuesto, el enfrentamiento contra el caos.

Además, como elemento especial para los fans de la saga, el protagonista de la primera aventura, Aiden Pearce, confirma su llegada en el futuro a la ambiciosa propuesta. Aunque, por supuesto, tendremos que esperar un poco más para poder verlo en acción.

Riders Republic

Deportes extremos, caos y pruebas de habilidad llegan con Riders Republic, un título multijugador que buscará la competición más directa entre los jugadores. Con increíbles entornos y todo tipo de pruebas, los jugadores tendrán que evitar caer derrotados. Eso sí, estará optimizado para la próxima generación y presente en la actual generación.

Por supuesto, llegamos a la parte más interesante y es que, además de confirmarse que su gameplay es disparatado e interesante, ya conocemos su fecha de lanzamiento. Finalmente podremos disfrutar de esta gran acción a partir del 25 de febrero de 2021.