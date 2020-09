Sólo para bolsillos pudientes: ¿cuánto costaría comprar todos los juegos de Steam?

Steam lleva años entre los jugadores de PC. La plataforma creada por Valve para luchar contra la piratería es a día de hoy la más usada por los PCeros, y motivos no faltan para ello. Alberga una ingente cantidad de videojuegos, dispone de un foro propio para cada título, además de otros de carácter más general. A todo ello hay que sumar la posibilidad de añadir capturas, logros, personalización del perfil y por supuesto, las ofertas. Éstas han sido las que han llevado a Steam a una gran popularidad ya que por apenas unos pocos euros podemos engrosar ampliamente nuestra biblioteca de juegos.

Si llevas varios años en Steam habrás visto crecer tu biblioteca poco a poco, ¿verdad? No es raro utilizar funciones como ‘agregar a lista de deseados’ y así aprovechar en el futuro posibles descuentos, o bien tener un recordatorio de cuándo sale ese título que tanto esperas. No obstante, y más allá de saber el precio en el que está valorada tu biblioteca, ¿te has preguntado alguna vez cuánto costaría comprar todos y cada uno de los juegos de Steam?

Steam | Neox Games

Alguien ya lo ha hecho, tranquilo, y vamos a enseñarte el resultado. La web Buy All Steam Games fue creada por Chenggang Wang, un usuario que al igual que tu también se ha hecho esa misteriosa pregunta. Su página analiza constantemente la plataforma de Steam, cada nuevo lanzamiento y por ende el valor que va acumulando la tienda en lo que a videojuegos se refiere.

El coste de comprar todos los juegos que conforman Steam, y añadiendo también los diferentes DLC que componen los títulos, asciende a la nada desdeñable cifra de 538.000 dólares, ahí es nada. Más de medio millón de dólares sólo al alcance de muy pocos que para más señas podría aumentar en cuestión de meses con la introducción de nuevos títulos.