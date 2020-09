Spider-Man Remastered para PS5 no mantendrá las partidas guardadas de PS4

Durante el evento de presentación de PlayStation 5 pudimos conocer una amplia serie de juegos que estarán disponibles para la consola de próxima generación de Sony. Entre ellos nos encontrábamos con la vuelta de Spider-Man: Miles Moranes en una Ultimate Edition que incluye, además, la versión remasterizada del primer juego para la nueva consola. Claro que el estudio ha decidido puntualizar ciertos aspectos para despejar dudas por parte de los jugadores.

En primer lugar, muchos evaluaban la posibilidad de adquirir este título de manera independiente. Es decir, poder hacerse con el juego en formato físico sin tener que pasar por la compra del nuevo juego protagonizado por Miles. Pero ha sido la propia Insomniac Games la que ha acudido a las redes sociales para responder que no habrá formato físico para esta edición. De hecho, confirmaron que los jugadores de PS4 que posean el título original no tendrán una actualización gratuita a esta nueva versión.

Pero esta no ha sido la única confirmación que ha sorprendido a los jugadores, sino que además han mencionado, también mediante un mensaje en Twitter, que las partidas de Spider-Man no se mantendrán en el salto de generación. Es decir, los jugadores tendrán que volver a completar el título ya que, si tienen una partida a medias en PS4 que quieren continuar en PlayStation 5, esta no será una posibilidad.

Por supuesto, esto no ha desanimado a los jugadores, sino que incluso les ha supuesto un nuevo reto al saber que esta edición vendrá de la mano de Spider-Man: Miles Morales. Y es que, ante todo, el estudio ha dejado claro que no se trata de una simple remasterización, sino que hay mucho material que ha sido actualizado por completo para, de ese modo, poder sacar partido a las novedades en PS5. Algo a lo que, además, debemos sumar la mención de nuevo contenido que, por el momento, se hará esperar un poco más. Mientras tanto os recordamos que Spider-Man: Miles Morales efectuará su gran llegada el 19 de noviembre de este mismo año.