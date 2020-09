PlayStation 5: Todos los anuncios y juegos de la conferencia de Sony

Estamos a tan solo unos meses del lanzamiento de PlayStation 5, motivo por el que Sony ha decidido realizar una nueva presentación centrada en su nueva consola next-gen. Una consola que, como sabéis, se presenta en dos modelos: el modelo estándar y la versión sólo para juegos digitales. Finalmente la consola llegará el próximo 19 de noviembre por un precio de 499 euros y 399 euros respectivamente. Pero la presentación ha estado centrada especialmente en sus primeros videojuegos, un catálogo que promete darnos muchas horas de diversión.

El bombazo: Final Fantasy XVI exclusivo para PS5 en consola

Uno de los grandes bombazos de la noche no tardó en anunciarse. Había rumores los últimos días, pero nadie esperaba el anuncio de Final fantasy XVI como algo posible. Sin embargo Square Enix ha dado la campanada con el anuncio del juego que llegará de forma exclusiva en consolas a PS5, con versión para PC. El juego cuenta con una nueva estética muy occidental, clásica de la edad media, algo que contrasta mucho con los anteriores juegos de la saga. Casi no parece un Final Fantasy, de no ser por las criaturas de la licencia.

Nuevo material de Spider-Man: Miles Morales

Spider-Man Miles Morales se ha dejado ver en un nuevo vídeo, esta vez tomando gran protagonismo el sistema de combate, mucho mas directo y ágil que en su versión original. Destaca con especial interés el apartado visual, mostrando gran parte del potencial de PlayStation 5 y el uso del RayTracing. El gameplay este vez sí que parece un juego 100% completo, con todas las letras. Debemos recordar que en su presentación casi parecía una expansión del anterior, dejando críticas bastante negativas. Ahora luce mucho mejor, sin duda.

Un anuncio mágico: Harry Potter Hogwarts Legacy

Harry Potter Hogwarts Legacy ha sido una de las grandes sorpresas. Ambientado en 1800, Warner Bros nos ofrece la posibilidad de visitar como nunca antes Hogwarts y los entornos que componen el colegio de magia. Una aventura en 3D que mezcla RPG y acción, con un especial enfoque adulto, alejado de obras previas. Tu personaje es un estudiante que tiene la clave de un antiguo secreto que amenaza con destrozar el mundo mágico. Haz aliados, lucha contra magos oscuros y decide el destino del mundo mágico. ¿Su lanzamiento? Tendremos que esperar hasta 2021.

Tiempo para el shooter: Call of Duty Black Ops - Cold War

Call of Duty: Black Ops - Cold War se mostró en un espectacular gameplay en donde hemos visto una buena cantidad de explosiones, disparos y tecnología de todo tipo. Además, también hemos visto un buen número de aparatos de guerra que proporcionarán una jugabilidad variada y diversa. El juego se ambienta en la Guerra Fría, prácticamente en una historia de espías con flashes a guerras como la de Vietnam. Llegará a finales de este año a PS5.

La apuesta de terror: Resident Evil Village

No podía faltar a la cita Resident Evil 8 Village, el nuevo episodio de terror de Capcom. Una ambientación mucho más tétrica que recupera la estética vista en la cuarta entrega numerada, con entornos rurales y viejas leyendas europeas. Además de los emblemáticos zombies, RE8 introduce también otros enemigos como hombres lobo, fantasmas y un largo etcétera de criaturas que nos lo harán pasar muy mal. Tendremos que esperar hasta 2021 para disfrutarlo.

Deathloop: un juego para los jugadores competitivos

Deathloop es la nueva y atractiva apuesta de Arkane Studios para consolas y PC. Un juego en el que nos veremos obligados a experimentar con todo tipo de poderes, sigilo y conocer al dedillo sus escenarios para salir indemnes. En esta ocasión sus creadores han introducido una fórmula con la que otros usuarios nos podrán desafíos a cada nivel, con especial mención a las habilidades de los personajes. Deathloop estará disponible a mediados de 2021.

Devil May Cry V Special Edition, la mejor versión

Capcom dio otra sorpresa en la conferencia de PlayStation 5 con Devil May Cry V Special Edition, una versión mejorada de la entrega original aparecida en la actual generación. Entre sus principales novedades encontramos la mejora visual y algún que otro contenido. Eso sí, su lanzamiento será exclusivamente digital.

El gran reto: Demon's Souls Remake

Demon's Souls Remake, esta revisión del juego original de From Software exclusivo para PS5, ha mostrado un gameplay y tráiler con un aspecto visual increíble. El juego ha sido reconstruido prácticamente desde cero, pareciendo un juego completamente moderno y no un título original de PS3. Eso sí, se trata de uno de los mayores retos lanzados en el sector de los videojuegos, un juego que por su dificultad no es para todos los públicos.

Los exclusivos de PS4 en PS5 con PlayStation Plus Collection

Desde el lanzamiento de la consola, los compradores de PS5 tendrán disponible por medio de PS Plus Collection una buena cantidad de juegos exclusivos de PS4. Esto les permitirá, pagando el servicio de Sony, una buena remesa de grandes juegos de esta generación. Batman Arkham Knight, Battlefield 1, The Last of Us Remastered, Final Fantasy XV, InFamous Second Son, The Last Guardian, God of War, etc...

El bombazo final: God of War para 2021

Un teaser dejó a todos los jugadores helados al final de la conferencia, ¡y nunca mejor dicho! La aventura de Kratos por tierras nórdicas continuará con la secuela del juego visto en PS4, esta vez enfrentándose al mismísimo Ragnarök. Sólo hemos podido ver parte del logo y una fecha, 2021, pero ya promete ser uno de los primeros grandes exclusivos de los primeros años de la consola.