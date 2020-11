Star Wars Squadrons: Sus creadores ya trabajan en un nuevo título de la licencia

Aunque las dudas sobre el proyecto de EA Motive estaban más que presentes antes de su lanzamiento, la gran calidad del producto acababa convenciendo tanto a los medios más críticos como a los fans. Estos sobre todo disfrutan de una historia sin igual y no dudan a la hora de poner a prueba su habilidad manejando las imponentes naves tanto de buenos como de malos. Pero, a pesar de todo el éxito, ¿qué tiene ya entre manos el estudio?

EA Motive ha dejado claro que no quiere rendirse y no quiere cesar a la hora de seguir ofreciendo a los jugadores grandes proyectos. Por ello, ya ha demostrado a través de la publicación de una nueva oferta de empleo que buscan a un programador para el desarrollo de un nuevo juego de acción basado en el universo de Star Wars. De hecho, especifican que no se trata de ninguna licencia que se haya visto hasta ahora.

El equipo actualmente prueba varias ideas, trata de dar vida a su nuevo proyecto, por lo que aclaran que tratan de encontrar un producto con el que sorprender a los jugadores y que vaya un poco más allá de lo habitual. Aunque, lamentablemente, nada que nos facilite las suficientes pistas como para saber qué es exactamente lo que tienen entre manos más allá de posibles teorías.

Por supuesto, mientras esperamos poder conocer algo nuevo, ya podemos disfrutar de la gran propuesta de Star Wars Squadrons en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Una espectacular porpuesta en la que los jugadores tienen la oportunidad de convertirse en auténticos pilotos. ¿Alguna vez habías soñado con la oportunidad de tomar los mandos de alguna de las naves? Esta es tu oportunidad.