Stardew Valley: El director del juego deja la puerta abierta a una posible secuela

En el mercado existe una enorme lista de títulos indie que podemos disfrutar en el mundo de los videojuegos. Uno de los que más ha destacado en los últimos años por su originalidad y sencillez ha sido, sin lugar a dudas, Stardew Valley. Este juego de Chucklefish creado por una única persona, cuenta con una gran variedad de opciones de cultivo y ganadería, opciones de exploración y muchos más elementos que convierten este indie en una experiencia de lo más personal y única.

Han pasado cuatro años desde su lanzamiento, y el padre de Stardew Valley, Eric Barone, se ha asegurado durante todo este tiempo de añadir actualizaciones para mejorar la experiencia dentro del juego. De acuerdo con los estándares tradicionales vistos en la industria de los videojuegos, cuatro años es lo que hace falta para anunciar la secuela de un juego, pero está claro que este indie no es cualquier juego.

En una reciente entrevista y hablando sobre una hipotética secuela, Eric Barone ha dejado la puerta abierta para la llegada de un posible Stardew Valley 2. Es bien sabido que en algún momento se anunciará la llegada de una gran actualización, pero Barone no está listo para comprometerse en un nuevo reajuste del juego más allá de la versión 1.5.

Stardew Valley | ConcernedApe

'No estoy dispuesto a comprometerme con Stardew Valley 1.6. Me encanta como mundo y universo y no creo que la actualización 1.5 sea el final. No me sorprendería si hubiera otra actualización o múltiples actualizaciones, o un Stardew Valley 2. ¿Quién sabe? Actualmente no hay un Stardew Valley 2; después de la versión 1.5 decidiré cuál es el siguiente paso', explicaba Eric Barone durante la entrevista.

Según sus palabras, Barone está trabajando en nuevos proyectos en solitario, “nuevos proyectos” que han abierto las sospechas de una posible secuela para este exitoso indie. Desafortunadamente para los fans de esta entrega, y dada la preferencia del director en desarrollar los juegos en solitario, es muy probable que este gran anuncio no se haga realidad en el corto plazo.