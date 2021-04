State of Play: Ratchet and Clank de PS5 nos deja con un extenso gameplay y dos anuncios inesperados

Lo estábamos esperando ansiosos y es que por fin tenemos grandes novedades sobre Ratchet and Clank: Rift Apart. Si bien la compañía nos ha estado preparando a lo largo de estos días para saber que tenían mucho que mostrar, no llegábamos a imaginarnos hasta qué punto serían las grandes noticias. Y es que durante el State of Play hemos tenido la oportunidad de ver 16 minutos repletos de acción.

Durante el gameplay podemos escuchar los interesantes comentarios del director creativo, Marcus Smith. Este asegura que será una aventura separada de las anteriores, por lo que no será necesario haber jugado al resto de entregas para comprender la historia. Lo que sí nos muestra es como Ratchet busca por Nefarious City a su amigo perdido, Clank, algo que ya habían adelantado hace unos días.

En este viaje descubrirá que su archienemigo es un emperador en una realidad paralela, lo que garantizará una interesante historia. Pero mejor aún es el momento en el que se encontrará a su mejor amigo a espaldas de Rivet, la coprotagonista, quien huirá en una nave espacial de esta ciudad donde se encontrarán cientos de vehículos voladores. Y así, con energía y grandes momentos repletos de calidad gráfica, se nos mostrará el gran potencial de la obra.

Además, también ha servido para conocer algunos de los nuevos movimientos del personaje. De hecho, el director afirma que han querido hacer que el desplazamiento sea más ágil, incluyendo aspectos como planear o incluso andar por ciertas paredes. Opciones que, además, podremos aprovechar durante los combates. Lo que sí nos fascinará será comprobar cómo, dependiendo del uso que hagamos del mando, conseguiremos distintos efectos a la hora de atacar. Incluyendo armas que dispararán más lento si pulsamos ligeramente el gatillo o más rápido al pulsar completamente.

Por supuesto, entre todos los detalles sobre sus armas e incluso la muestra de algunos de sus mundos, no han perdido el tiempo a la hora de mostrar que hay opciones para el modo foto e incluso ajustes de accesibilidad en los que prometen profundizar más adelante. Aunque eso sí, nos han permitido echar un vistazo para comprobar las prometedoras opciones. Pero las buenas noticias no podían acabar ahí y es que la compañía nos mostraba dos imponentes juegos indies que llegarán a sus consolas, tanto PS4 como PS4.

Por una parte se nos presenta Subnautica: Below Zero, la secuela de Subnautica que contará con una actualización automática para la versión de PS5 y que funcionará a 4K y 60 fps en modo rendimiento. De hecho, debes saber que también aprovechará al máximo las opciones que ofrece DualSense, dando así una experiencia mucho más profunda de juego. Eso sí, estará disponible a partir del 14 de mayo tanto en PS4 como PS5.

Por último, se confirma la llegada de Among Us a PlayStation 4 y PlayStation 5 en algún momento de 2021. Si bien por ahora no hay una fecha confirmada, lo que sí nos han mostrado sus creadores es que podremos disfrutar de un disfraz de Ratchet and Clank, celebrando de este modo el lanzamiento del juego exclusivo de PS5.