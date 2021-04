Ratchet and Clank: Rift Apart muestra nuevo tráiler y confirma un nuevo State of Play

Este es un gran año para los jugadores de PlayStation y es que, desde el lanzamiento de PlayStation 5, se han confirmado grandes obras que van a llegar. Una de las más prometedoras es la gran vuelta de Ratchet and Clank, la gran licencia de Insomniac Games que nos mostraba que el género de las plataformas todavía tiene mucho que ofrecernos y mucho más con lo que sorprender a los jugadores.

Y es que, si bien es cierto que por el momento tenemos que esperar un poco más para su estreno, por suerte la compañía quiere acercarnos un poco más la experiencia. Para ello, nos proponen tener cerca un nuevo tráiler en el que se nos presenta a la coprotagonista de la historia. Rivet es una luchadora de la resistencia lombax que colaborará de cerca junto a Clank para buscar a Ratchet. Aunque ya podemos decir que todavía hay mucho más por descubrir.

Ratchet and Clank: Rift Apart | Sony

Para poder desvelar algunos de los secretos que se presentarán en el juego, la compañía ha compartido una nueva fecha. Apunta bien: el 29 de abril a las 23 horas tienes una cita especial con Ratchet and Clank: Rift Apart en un nuevo State of Play centrado en el juego y donde no solo se mostrará un nuevo gameplay, sino que se espera que se profundice un poco más en la información sobre los personajes.

Mientras tanto, os recordamos que Ratchet and Clank: Rift Apart saldrá a la venta el próximo 11 de junio para PlayStation 5. Se trata de uno de los exclusivos más esperados por los jugadores y cuya finalidad es la de sorprender a los jugadores en muchos aspectos. Y es que, en general, se trata de una propuesta cargada de novedades, con personajes nuevos y, sobre todo, muchas dimensiones que recorrer con gran libertad.