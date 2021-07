State of Play: Sigue aquí el directo de PlayStation a partir de las 23:00

Durante las últimas semanas hemos tenido todo tipo de rumores sobre un próximo directo de PlayStation. Dada su ausencia en el E3 2021 donde brillaron con luz propia compañías como Microsoft o Nintendo, extrañaba la falta de algún tipo de información por parte de Sony. Por suerte la espera ya ha llegado a su fin ya que, tal y como se había adelantado, la compañía ya tiene novedades que mostrarnos.

Por supuesto, a diferencia de lo que muchos creían, la intención no es la de mostrar obras como Horizon Forbidden West o God of War, sino que el camino elegido es algo diferente. A pesar de ello, puedes esperar grandes cosas puesto que sí tendremos novedades sobre Deathloop, uno de los prometedores exclusivos de la compañía en el que los bucles temporales tendrán una gran importancia.

Acción y desenfreno ocuparán una gran parte de este directo, aunque no será lo único. Después de todo, la compañía también nos ha adelantado la llegada de información sobre indies y juegos de terceros. Si bien por ahora no nos han comentado cuáles serán los juegos que participarán, hay quienes sospechan que el esperado Kena: Bridge of Spirits tenga su aparición.

Por supuesto, os recomendamos estar muy atentos a partir de las 23 horas al State of Play ya que parece que tendremos grandes sorpresas por conocer. Todo tipo de novedades que, simplemente, garantizarán que los jugadores disfruten de historias únicas, propuestas inolvidables y, sobre todo, nuevos juegos que poder sumar a nuestra lista de deseados para el futuro.