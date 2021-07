State of Play: Sony anuncia un nuevo evento centrado en Deathloop y novedades para PS4 y PS5

Las últimas semanas han estado protagonizadas por todo tipo de rumores señalando la llegada de un nuevo State of Play. Un evento en el que la compañía compartiría con los jugadores las novedades más interesantes. Sin embargo, la compañía no afirmaba ni desmentía esta información, dejando todo tipo de dudas a los jugadores. Al menos hasta ahora.

Será el próximo 8 de julio a las 23 horas cuando los jugadores tengan la oportunidad de seguir de cerca las novedades relacionadas con algunos de los grandes éxitos de PS4 y PS5. Eso sí, no habrá novedades respecto a God of War u Horizon Forbidden West como muchos esperaban, sino que la compañía ha confirmado que será un State of Play centrado en Deathloop, indies y otros grandes proyectos.

Durante 30 minutos tendremos novedades de algunos de los juegos que seguirán cubriendo el amplio catálogo de PlayStation. Aunque eso sí, si los jugadores esperan ver novedades de algunos de los exclusivos de Sony Santa Monica o Guerrilla Games, ha sido la propia compañía la que ha negado este hecho. Eso sí, afirmando que el directo no tendrá desperdicio, sino que habrá interesantes novedades.

Eso sí, parece que será un evento muy interesante para los fans de los juegos indies ya que, según indican, habrá interesantes propuestas. Por ello, tendremos que estar atentos a las novedades que están por llegar y, sobre todo, a lo que aún está por venir. Ya que, después de todo, la compañía adelanta que habrá novedades en el futuro. Pero, mientras tanto, recuerda que tienes una cita este 8 de julio con la compañía.