Super Smash Bros. Ultimate anuncia un nuevo evento para mostrar las habilidades de Pyra y Mythra

Fue durante el último Nintendo Direct cuando los jugadores se encontraron con algunas sorpresas. Por un lado, pudimos conocer el próximo estreno de Splatoon 3, por otro las novedades que llegan a Animal Crossing: New Horizons con su colaboración con Super Mario e incluso la llegada de The Legend of Zelda: Skyward Sword este mismo verano. Pero a la hora de abrir el evento, los jugadores no pudieron perder detalle de las novedades para Super Smash Bros. Ultimate.

Con un tráiler que parecía anunciar novedades para Xenoblade Chronicles 2, finalmente la compañía nos confirmaba la llegada de Pyra y Mythra al juego de lucha. Y aunque ahí pudimos ver parte de lo que realmente ofrecerán, no será hasta el próximo 4 de marzo a partir de las 15 horas cuando sepamos todo lo que realmente puede llegar a ofrecer esta interesante propuesta.

Será el propio director de la propuesta quien revelará las habilidades de los personajes y mostrará con todo lujo de detalles el estilo propio de estas. Además, se ha confirmado que también revelará la fecha para su estreno, por lo que será un evento muy especial para los seguidores del juego y todos aquellos que quieran completar un poco más el plantel de luchadores gracias al segundo Fighter Pass.

Lo que sí ha avisado la compañía es que en este evento no se mostrará ningún luchador más. Es decir, no habrá un luchador extra para aumentar la plantilla de luchadores. Pero lo que sí tenemos claro es que podremos saber un poco más de un personaje que avisa de tener un gran poder. Por ello, recuerda que este evento especial tendrá lugar el próximo 4 de abril como parte de las novedades para el exclusivo de Nintendo Switch.