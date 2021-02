Nintendo Direct: Resumen con todos los anuncios para Nintendo Switch

Actualmente el mundo de los videojuegos es una larga lista de novedades que, sin duda, nos ofrecen largas horas de diversión y las mejores experiencias. Pero ahora llega el momento de que podamos conocer un poco más las novedades que llegarán a la consola híbrida. Algo que por suerte hemos podido conocer gracias a la Nintendo Direct, el evento que llevábamos mucho tiempo esperando.

Es el momento de que puedas disfrutar de una gran variedad de propuestas en tu consola híbrida. Algunos juegos que por el momento no han confirmado su fecha, pero confirmado su llegada para verano y otros tantos con una fecha que poder marcar en nuestro calendario como momento muy importante. A continuación echa un vistazo a todas las novedades.

Xenoblade Chronicles 2 llega a Super Smash Bros. Ultimate

El inicio de la Direct era una gran sorpresa para los jugadores. Y es que, aunque todo parecía apuntar a que se trataría de un nuevo contenido para los jugadores de Xenoblade Chronicles 2, finalmente ha acabado siendo la confirmación de un nuevo personaje para Smash. Pyra y Mythra serán personajes jugables gracias al segundo pase de personajes del título exclusivo de Switch.

Fall Guys llega a Nintendo Switch

El party royale llega finalmente a Nintendo Switch. Tras muchas peticiones por parte de los jugadores y todo tipo de rumores, finalmente confirma su llegada a la consola híbrida este mismo verano. Sin duda, una gran noticia para los jugadores que esperaban la excusa perfecta para jugarlo.

Outer Wilds

Otro título que sumar a nuestra biblioteca este mismo verano será, inesperadamente, Outer Wilds. Una aventura espacial que nos pondrá a prueba de muchas formas y, sobre todo, demostrar que no hay aventura que pueda superarnos, sin importar el lugar.

Famicom: Detective Club, los clásicos de Nintendo regresan

Para muchos jugadores ha sido una grata sorpresa que finalmente uno de los clásicos de las consolas de Nintendo regresan a Switch. Con su aspecto sobrenatural y casos realmente llamativos, tendrás que demostrar ese lado detectivesco al que no se le escapa ni el más pequeño de los detalles. Todo a partir del 14 de mayo de este mismo año.

Samurai Warriors 5

La última entrega de la saga Samurai Warriors llega a Nintendo Switch. Con un aspecto bien cuidado y un apartado gráfico sorprendente, tenemos ante nosotros un juego repleto de acción y con grandes enemigos a los que enfrentarnos. Eso sí, tendremos que esperar hasta verano de este mismo año para poder ponernos a prueba.

Legend of Mana

Para muchos se trata de una de las licencias más bonitas y, para los fans del rol, es una auténtica delicia. Con una apasionante historia y un apartado gráfico inolvidable, será el momento perfecto para poder disfrutar de la obra que regresa después de haber pasado por las consolas portátiles. Un título disponible a partir del 24 de junio de 2021.

Monster Hunter Rise

Por otra parte, para los más impacientes y aquellos que desean tener ya entre sus manos un nuevo Monster Hunter, la compañía no ha perdido la oportunidad de recordar las novedades que se presentan con Monster Hunter Rise. La obra sabrá cómo ponernos a prueba y, por supuesto, mostrarnos una historia interesante. Todo a partir del 26 de marzo de 2021.

Mario Golf Super Rush

Regresa la emoción para los jugadores con un título centrado en el golf. Pero no es cualquier juego, sino que estará protagonizado por los personajes del Reino Champiñón, tal y como llevaba mucho tiempo sin suceder. ¿Crees que serás capaz de acertar en el primer tiro? Pronto podrás comprobarlo sacándole el mayor partido con el movimiento de los Joy-Con. Una propuesta que poder disfrutar a partir del 25 de junio.

Tales from the Borderlands

Si para muchos fue realmente emocionante saber que Borderlands llegaba a Nintendo Switch con su primera y segunda entrega, ahora llega el momento de conocer un poco más de la obra con Tales from Borderland.

Los clásicos de las arcade regresan a Nintendo Switch

Un recopilatorio con juegos clásicos llegarán a la consola híbrida. No solo hablamos de los títulos Street Fighter, sino que habrá juegos de naves y mucho más. Una propuesta interesante que disfrutarán los jugadores de los títulos clásicos.

Aspyr

Crea tu propio ejército de zombies y consigue que en la ciudad cunda el caos. Todo a partir del 16 de marzo. Tendrás todo tipo de accesorios para conseguir que la ciudad sienta tu presencia y, sobre todo, provocar el miedo en cada uno de los habitantes que se crucen con nosotros.

No more Heroes III

Los alienígenas serán los nuevos enemigos de Travis, protagonista de No More Heroes. Y es que en No More Heroes 3 el caos está implementado y mejor aún es saber que tendremos la oportunidad de disfrutar de esta obra a partir del 27 de agosto de 2021.

Neon White

Un juego de cartas inesperado llegará a Nintendo Switch. Con una jugabilidad única, los jugadores tendrán que ingeniárselas para poder superar los obstáculos y, por supuesto, superar cada una de las propuestas de acción que se crucen en su camino. Eso sí, no lo veremos hasta invierno de 2021.

DLC de DC Super Hero Girls

Las chicas de DC, las superheroínas más poderosas, regresan con un nuevo DLC que añadirá una nueva dosis de acción y todo tipo de aventuras para nuestras heroínas favoritas. ¿Aceptarás este nuevo reto? Todo esto a partir del 4 de junio.

Plants vs Zombies llegan a Switch

Las batallas de plantas contra zombies llegan a Nintendo Switch por sorpresa. A partir del 19 de marzo de este mismo año podremos disfrutar de los combates más sorprendentes y, por supuesto, disparatados.

Miitopia llega a Switch

Uno de los títulos que tuvo un gran éxito en Nintendo 3DS regresa a Nintendo Switch. Los jugadores tendrán la oportunidad de vivir grandes aventuras sobrenaturales con los personajes que ellos mismos creen. Y, por supuesto, conocer la amistad en el imponente mundo de Miitopia. Todo a partir del 21 de mayo de este mismo año.

Super Mario x Animal Crossing

Super Mario llega a Animal Crossing con una invitación especial. Los jugadores tendrán la oportunidad de conseguir objetos únicos, cosméticos y todo tipo de propuestas para convertir su isla en un mapa de Super Mario. Todo con una invitación que llegará el 1 de marzo.

Project Triangle Strategy

Al puro estilo de Octopath Traveler, los jugadores podrán disfrutar de una propuesta de estilo pixelado y realmente interesante en el que el rol y la estrategia tendrán un gran papel. Todo con un sistema de combate al puro estilo de Fire Emblem. Cuenta con una serie de propuestas jugables que, sin duda, lo hacen único. Eso sí, tendremos que esperar a su lanzamiento para 2022, pero lo que sí tenemos es una demo a la que acceder desde ya mismo.

Star Wars Hunters

Cazadores, es el momento de estar atentos porque un juego de Star Wars llega este 2021 a Nintendo Switch. Eso sí, por el momento es un proyecto de gran secreto que tendremos que esperar un poco más para poder conocerlo a fondo.

Knockout City

El balón prisionero llega a Nintendo Switch de forma totalmente única. Presentado con algunos de los personajes más queridos de los videojuegos, el título nos presenta una jugabilidad inesperada y unos gráficos llamativos. ¿Crees que serás capaz de no caer y eliminar a todos tus enemigos a base de darles un buen pelotazo? Entonces este juego es para ti.

[[H3:World’s End Club]]

La propuesta resulta interesante y llamativa. Estamos ante un juego donde el peligro está más que presente puesto que, aunque nuestros personajes van a ser los protagonistas, ven que su “juego” está a punto de ser cancelado. Todo esto lo podremos ver a partir del 28 de mayo de este mismo año.

Hades

Uno de los indies más queridos por los jugadores llega finalmente a Nintendo Switch con versión física. Una propuesta que sin duda es muy querida por los jugadores y a la que podremos acceder a partir del 19 de marzo.

Ninja Gaiden 1, 2 y 3

Muchos jugadores han podido disfrutar de la acción propia y presente en Ninja Gaiden. Durante mucho tiempo estuvimos en completo silencio, sin tener novedades de esta obra, pero por suerte sabemos que tendremos la colección a nuestra disposición muy pronto. Todo a partir del 10 de junio de este año.

Hyrule Warriors: La era del cataclismo - Pase de expansión

El exitoso juego de Nintendo Switch que nos contaba historias anteriores a Breath of the Wild no solo está completo, sino que ahora tendrá un completo pase de expansión. Los jugadores tienen ante ellos una propuesta interesante y que, sin duda, podremos disfrutar muy pronto.

Bravely Default II

Cerca de su estreno, la compañía recuerda que la obra JRPG está muy cerca de su estreno. Y no solo eso, sino que además tenemos la demo a nuestra disposición para poder disfrutar de esta gran propuesta.

Ghost and Goblins Resurrection

Uno de los clásicos más queridos por los jugadores estará de vuelta para los jugadores. Después de todo, estamos ante una propuesta interesante que adaptará la propuesta a los tiempos actuales.

SaGa Frontier regresa a Switch

Otra propuesta clásica llega a la consola híbrida con una propuesta más que interesante. La SaGa Frontier estará disponible en la consola híbrida con su estilo pixel más que llamativo y, por supuesto, una propuesta divertida para los jugadores.

Apex Legends

Uno de los battle royale más queridos y deseados por los jugadores llegará a la consola híbrida finalmente este año. Y no lo hará solo, sino que habrá una colección interesante para los jugadores en las que conseguir skins y grandes propuestas de uno de los battle royale estrella.

The Legend of Zelda: Skyward Sword

Tras mucho tiempo de espera, finalmente Skyward Sword llega a Nintendo Switch. Tras un exitoso paso por Wii, los jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar del remaster de esta genial obra de forma totalmente única. Una propuesta especial que nos ayuda a esperar más tranquilos la secuela de Breath of the Wild. Título disponible a partir del 16 de julio de este año junto con mandos inspirados en la obra.

Splatoon 3

Vuelve una de las licencias más queridas por los jugadores. Splatoon 3 da paso a su acción en Nintendo Switch de forma totalmente renovada. Nuevas armas, escenarios sorprendentes y nuevas formas de lanzarse al escenario. Gran compañía y, por supuesto, una acción que nadie debe pasar por alto. Eso sí, tendremos que esperar hasta 2022 para verlo en directo.