¿Te acuerdas del regalo "envenenado" de Nintendo a George Bush? Los mal pensados hicieron palmas

Nintendo está plagada de anécdotas. Algo no muy complicado viendo el largo periplo de la compañía en la industria. Algunas más divertidas, otras tristes, pero también con espacio para el humor. En 2006, la división americana de la compañía decidía enviar un regalo al por aquel entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush.

A priori una noticia sin más, ¿verdad? Si echamos un vistazo de forma más detenida al regalo en sí, nos damos cuenta de que se trataba de un obsequio ‘envenenado’. Para celebrar el 60 cumpleaños de Bush, Nintendo regaló una consola Nintendo DS, acompañada por Brain Age, el videojuego de la portátil con el que realizar numerosos minijuegos y acertijos para saber nuestra edad mental.

Brain Training | Nintendo

Una broma que dió la vuelta al mundo y de la que por supuesto trascendió el mensaje o nota que recibió el presidente de los Estados Unidos. ‘Estimado presidente Bush, ¡Feliz Cumpleaños!. No se preocupe, cumplir 60 años es un hito emocionante. Es posible que esté buscando nuevas formas de mantener su mente alerta. Es ahí donde entramos nosotros’. Acepte nuestro regalo de una nueva consola Nintendo DS Lite y una copia de Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day’, destacaban en la nota.

En la misiva, Nintendo explicaba el funcionamiento de Brain Age, un videojuego lanzando para cualquiera que tuviera experiencia en la industria, pero también para aquellos que nunca se habían acercado a un mando. ‘Está claro que usted no tiene mucho tiempo para jugar a los videojuegos y por eso Brain Training es una actividad perfecta. Unos cuantos minutos al día bastan para mantener la mente en forma’, añadían.