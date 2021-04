¿Terminar Pokémon en 1 segundo? Speedruns, el arte de pasarse un videojuego en el menor tiempo posible

Los speedruns se han convertido en una de esas modalidades que gana cada vez más adeptos en nuestro país. Esta categoría dentro de los videojuegos consiste en terminar un título, o varios, en el menor tiempo posible. Siempre puede ir acompañado de un reto o desafío extra como no sufrir daño o no utilizar cierto tipo de ítems que nos faciliten el juego.

Práctica, paciencia y sobretodo conocer al dedillo el videojuego son tres de las características básicas que deben tener todos los speedrunners. Los juegos de corte clásico como Quake o Super Mario 64 son algunos de los más utilizados por este tipo de jugadores, aunque en el mundillo de los speedruns cualquier título tiene cabida, ya sea con varias décadas a la espalda o bien un estreno reciente.

Speedrunners | Neox Games

Récords hay de todo tipo, desde juegos más accesibles, pasando por auténticos desafíos que desesperarían a cualquiera. Uno de los más recordados es el realizado por Werster, jugador que fue capaz de terminar Pokémon Amarillo ¡en tan sólo un segundo! Annyb21892 es otro de los nombres más sonados en la comunidad de speedruns de Nintendo, al terminar The Legend of Zelda: Ocarina of Time en 8 minutos. Eso sí, para ello utilizó un glitch para recortar tiempo.

En los últimos años, The_Happy_Hob se ha convertido en uno de los speedrunners más aclamados en la comunidad. Este jugador ostenta un logro del que muy pocos pueden presumir: completar la saga Dark Souls y una de las más famosas por su dificultad ¡sin recibir ni un sólo golpe!