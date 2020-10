Tetsuya Nomura, codirector de Final Fantasy VII Remake, adelanta sorpresas para Switch

Tetsuya Nomura es uno de los creativos japoneses mejor valorados. A él se le atribuyen obras del calibre de Kingdom Hearts así como varios episodios de Final Fantasy. Su más reciente trabajo, Final Fantasy VII Remake ha sido sin lugar a dudas uno de los lanzamientos más destacados de este 2020 para PlayStation 4.

En una reciente entrevista para Nintendo Everything, el creativo ha desvelado que hay varias sorpresas de camino a Nintendo Switch. Hay que destacar que desde Square Enix actualmente están trabajando en Kingdom Hearts: Melody of Memory, un juego rítmico y el primero de la marca para la máquina de la GranN.

Kingdom Hearts III | Square Enix

¿Estaremos frente a la posibilidad de ver la saga Kingdom Hearts en la híbrida de Nintendo? Nomura lo descarta al completo debido a la complejidad, aunque en un primer momento fue una posibilidad que estuvo sobre la mesa de Square Enix. Dicho lo cual y viendo el historial tanto de la empresa japonesa como los diferentes lanzamientos para consolas Nintendo, podría tratarse de un Kingdom Hearts de carácter exclusivo o bien el regreso de la aclamada saga The Worlds Ends With You.