The Elder Scrolls Online anuncia la llegada de Blackwood con grandes novedades

Para todos aquellos jugadores que sigan de cerca las novedades de The Elder Scrolls Online sabrán que hay una gran actualización en camino. Un nuevo arco narrativo llamado Gates of Oblivion que efectuará su llegada en pleno 2021 y que irá incluyendo novedades a medida que el tiempo vaya pasando. Eso sí, traerá una serie de novedades más que interesantes para los jugadores, como la vuelta de los NPC acompañantes.

Blackwood es el capítulo principal del que ya conocemos algunas novedades. La expansión estará disponible a partir del 1 de junio en PC, teniendo los usuarios de consolas que esperar hasta el 8 de junio. Su extensión será de aproximadamente 30 horas de recorrido principal, aunque este se ampliará con la llegada de misiones secundarias y grandes mejoras.

Eso sí, antes de esta gran actualización, efectuará su llegada Flames of Ambition, un DLC de menor escala que dará un nuevo hilo narrativo disponible a partir del 8 de marzo en PC y del 16 de marzo en consolas. Uno que llegará acompañado de otro pequeño descargable al que, por el momento, no se ha puesto una fecha de lanzamiento. Pero lo que sí sabemos es que se trata de un contenido más que prometedor.

Mientras tanto, os recordamos que si todavía no os habéis dejado llevar por la gran propuesta de The Elder Scrolls Online, este se encuentra disponible en PC, Google Stadia, Xbox One y PlayStation 4. Son muchas las grandes novedades que están por llegar, por lo que se trata del momento perfecto para comenzar a disfrutar de su gran acción y más que interesante historia.