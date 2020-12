The Elder Scrolls Online muestra novedades de su nueva expansión, Gates of Oblivion

Muchos jugadores disfrutan diariamente de las grandes propuestas presentes en The Elder Scrolls Online. Después de todo, se trata de uno de los grandes proyectos de la compañía que ha sabido transformarse y ofrecer grandes experiencias. Pero lo que no esperábamos era que este tuviese una nueva expansión en camino que verá la luz a partir del 2021, tal y como han adelantado sus creadores.

Bajo el nombre de Gates of Oblivion llegará esta sorprendente expansión que. como bien indica su nombre, nos llevará a viajar al mismísimo Oblivion. Y aquí, por supuesto, habrá que hacer frente a una nueva e imponente amenaza. Por supuesto, todavía hay que esperar un poco más para poder conocer a fondo esta expansión puesto que sus creadores han preparado un gran evento para el 21 de enero.

The Elder Scrolls: Gates of Oblivion | Bethesda

Gates of Oblivion será presentado el 21 de enero a las 23 horas mediante un directo de Twitch en el que nos detallarán todo lo que realmente podemos esperar de esta gran obra. Eso sí, ya podemos ver un pequeño teaser que se encuentra sobre esta noticia y en el que podemos hacernos una idea de la gran experiencia que se encuentra dentro de este imponente juego.

Mientras tanto, os recordamos que The Elder Scrolls Online se trata de un MMORPG sorprendente disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4. Lo mejor de esta obra es que no cuenta con una cuota para poder jugar, sino que solo hay que pagar el juego inicial y las expansiones que se quieran disfrutar. De este modo cada jugador disfruta de la experiencia como quiere.