DOOM Eternal y The Elder Scrolls Online confirman su llegada a PS5 y Xbox Series X

Muchos jugadores se sienten impacientes por tener nueva información sobre la próxima generación de consolas, sobre todo al presentarse como un gran salto tanto gráfico como en experiencia para los jugadores. Por ello, la compañía Bethesda ha aprovechado la ocasión para confirmar una de las mejores noticias para los jugadores. En esta ocasión con la mención de dos espectaculares títulos que recibirán interesantes mejoras para PS5 y Xbox Series X.

DOOM Eternal y The Elder Scrolls Online efectuarán su llegada a la nueva generación de consolas contando con una serie de mejoras que, por el momento, no han sido especificadas, pero que sí garantizan que los jugadores disfrutarán de la mejor experiencia posible. Un momento perfecto para que los usuarios de todo el mundo se sumen a uno de los mayores retos.

Eso sí, lo que ha confirmado la compañía es que todos los jugadores que tengan la versión de PS4 o Xbox One recibirán automáticamente esta actualización. Es decir, que tendrán la oportunidad de dar el salto a la nueva generación y disfrutar de esta gran versión sin necesidad de pagar un plus por ella. Un anuncio perfecto para todos aquellos impacientes por probar las grandes novedades que llegarán con esta generación.

Por supuesto, el equipo de Bethesda afirma estrar trabajando duro para poder ofrecer a los jugadores ambas versiones tan pronto como se pongan a la venta las consolas, aunque por el momento no sepamos las fechas de lanzamiento de estas. Pero lo que sí sabemos es que tenemos la oportunidad de disfrutar de Doom Eternal y The Elder Scrolls Online en PC, Xbox One y PlayStation 4.