The Last of Us 2 iba a tener un final muy distinto, según sus creadores

Hablar de The Last of Us 2 es conocer a fondo uno de los exclusivos de Sony que más cumplidos se ha llevado y, sin duda, más que merecidos. De hecho, logró hacerse con el GOTY, convirtiéndose así en uno de los mejores juegos del año y que ha conseguido conquistar a jugadores de todo el mundo, incluyendo aquellos que decidieron disfrutar de la primera parte simplemente por conocer a fondo la genial obra de Naughty Dog.

Pero debes saber que, pese a ser un completo éxito, la idea para esta secuela y su final iba a ser un poco diferente. De hecho, así lo han asegurado sus guionistas, Neil Druckmann y Halley Gross, quienes afirman que el final durante el desarrollo estaba enfocado a ser bastante diferente para el camino a seguir por Ellie. Claro que, antes de hablar un poco más a fondo de este, recomendamos a todos aquellos jugadores que tengan planeado jugar a la secuela y aún no lo hayan hecho que dejen de leer a partir de este punto puesto que la continuación llega con un spoiler.

The Last of Us: Parte 2 | Naughty Dog

Fue durante su entrevista con Script Apart donde Gross explicaba que Ellie en la escena final durante el desarrollo estaba buscando la granja abandonada y se incluía un fragmento diferente a lo visto. En este se encontraba a la protagonista viendo un juguete del bebé de Dina. En ese momento, nuestra protagonista lo cogía y lo guardaba en su mochila. Esto puede parecer positivo, dando así un final mucho más definitivo, sin embargo no encajaba con la idea de Naughty Dog.

Lo que buscaba el estudio era dejar un final más abierto, con más oportunidades y dando más libertad al jugador para interpretar la historia. Por ello, decidieron descartar este final y dar otro nuevo enfoque a la historia. Aunque eso sí, para saber cómo seguirá Ellie su camino tendremos que esperar un poco más puesto que, por ahora, el equipo no se encuentra trabajando en la tercera entrega, como muchos esperaban.