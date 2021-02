The Legend of Zelda está de cumpleaños: ¡Feliz 35 aniversario a una de las sagas más importantes de los videojuegos!

¡Feliz cumpleaños The Legend of Zelda! La emblemática saga de Nintendo cumple la friolera de 35 años. Un 21 de febrero de 1986 nacía para NES el primer título de la marca que marcaría un antes y un después en la industria con sus revolucionarias continuaciones, pasando por las diversas plataformas de la GranN, dejando huella en millones de jugadores.

En 35 años de vida, The Legend of Zelda nos ha dejado títulos importantísimos para el sector de los videojuegos. The Legend of Zelda: A Link to the Past fue el primer gran nombre de la marca en causar furor con su lanzamiento para Super Nintendo. Años después, Ocarina of Time dejaría boquiabiertos a crítica y público en Nintendo 64 con un título que llevaba el género de la aventura y la acción a otro nivel, siendo éste uno de los juegos más importantes hasta la fecha de la compañía japonesa.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild II | Nintendo

Con GameCube y Wii a posteriori disfrutaríamos de nuevas aventuras protagonizadas por Link, Wind Waker o Skyward Sword fueron algunas de ellas, además de otros títulos que también llegarían a plataformas portátiles como Game Boy Color y Game Boy Advance.

Tras varios años de incertidumbre en los que parecía que el gen de la marca se había perdido, Nintendo daba un golpe sobre la mesa gracias a Nintendo Switch. The Legend of Zelda: Breath of the Wild se convertía de forma instantánea en uno de los juegos más importantes de la historia de los videojuegos, y por si fuera poco, en uno de los nombres que influirían a miles de desarrolladores. Breath of the Wild abordaba como ningún otro juego el concepto de aventura y mundo abierto, dando total libertad al jugador para explorar Hyrule y superar sus desafíos.