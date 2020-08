Toad fumando en una terraza y otros enormes secretos filtrados de Nintendo

Nintendo es una de las compañías más herméticas a la hora de desvelar sus proyectos, tanto presentes como futuros, por no hablar que las filtraciones en la compañía no suelen proliferar mucho. Menos aún cuando se tratan de secretos de archivo, detalles que en su día fueron ‘enterrados’ sobre ideas desechadas o curiosidades durante los desarrollos. Es precisamente por esto que cuando cualquiera de estos elementos sale a la luz no tardan en hacerse virales.

A 2020 no se le podía pedir mucho más en el campo de los videojuegos, ¿o tal vez sí? En los últimos días ha corrido como la pólvora el que ha sido bautizado como Nintendo Gigaleak, o lo que es lo mismo, la filtración masiva de todo tipo de documentos basados en la GranN. Entre ellos encontramos información basada en prototipos de juego que no llegaron a buen puerto, curiosidades sobre personajes, entre otros datos.

Toad, ¿fumando?

Esta ha sido sin duda una de las curiosidades que muchos aún se preguntan. Se trata de un edificio en el que viven varios personajes de Nintendo, cada uno en un piso. Si nos fijamos bien podemos apreciar a Mario, Yoshi, Bowser, entre otros. Si nos fijamos bien, Toad parece sostener nada más y nada menos que un cigarro.

Luigi estaba en Super Mario 64

Super Mario 64 es uno de los mejores plataformas jamás creado, de eso no cabe duda. Son muchos los que incluso en 2020 siguen disfrutando esta obra maestra. Un título ambicioso como pocos y prácticamente perfecto. ¿Se le puede pedir algo más? Sí, en efecto, la presencia de Luigi. Tal y como ha aparecido en las filtraciones, el nombre del hermanísimo de Mario estaba en el código del juego.

¡Mario tenía alas!

Mucho antes de Super Mario 64, Super Mario World era considerado el auténtico imbatible en el género de las plataformas, incluso a día de hoy son muchos los que piensan que no tiene rival en el ámbito de las 2D. Super Mario World implementó muchas novedades con respecto a las anteriores entregas, pero ¿sabías que un prototipo de Mario llegó a contar con alas? ¡Nos hubiera encantado verlo en acción!

¡Pero cuánto has cambiado, Yoshi!

Yoshi es uno de los personajes más queridos del universo de Super Mario, y con razón. Aunque ha protagonizado sus propios videojuegos y participado en muchos más, el aspecto de esta adorable criatura era muy diferente durante los primeros compases de desarrollo. Y si no nos crees, echa un vistazo a la evolución que ha experimentado Yoshi desde su primer arte conceptual. ¡Increíble!

La expansión de Ocarina of Time que nunca llegó

Para terminar de rizar el rizo con las filtraciones de Nintendo, hemos podido conocer también las únicas imágenes a nivel conceptual de una expansión de, atentos, ¡Ocarina of Time!. Su lanzamiento estaba previsto para Nintendo 64DD, aquel mastodóntico periférico que podíamos acoplar a la consola y conectar a Internet. Su lanzamiento se produjo sólo en Japón, vendiendo tan solo 15.000 unidades. Ante el fracaso, Nintendo decidió no continuar con proyectos para el mismo.