Todos coincidiremos en que estos juegos nos han sacado de quicio en algún momento

Los videojuegos pueden dejarnos momentos muy divertidos con amigos, otros más dramáticos que recordaremos durante un tiempo, pero también sacarnos de quicio. Ya sea por su excesiva dificultad o unos niveles creados con muy mala uva, determinados juegos pueden sacar nuestro peor lado.

Quien diga que Mario Kart es un juego de conducción infantil es que realmente no ha probado la categoría 250cc, la máxima dificultad y que aumenta considerablemente la velocidad de los vehículos. No sólo eso, sino que jugar a Mario Kart 8 Deluxe en 250cc y en el circuito Senda Arcoiris es una tarea que muy pocos han conseguido completar a la perfección.

Fall Guys se ha convertido en un éxito rotundo gracias a la mezcla del formato minijuego y Battle Royale. Si bien es cierto que no cuenta con un control complicado, las físicas del personaje y los diferentes niveles a superar hacen el resto. Cada prueba conseguirá ponernos de los nervios aunque no lo queramos, más aún cuando el resto de jugadores tratan de empujarnos o lanzarnos al vacío.

Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo

Dark Souls es todo un clásico cuando hablamos de dificultad en los videojuegos. Para los más expertos puede resultar un paseo por el campo, pero para los neófitos en la saga puede convertirse en un camino que desemboca en la desesperación. Catalogado como un desafío que pondrá prueba la paciencia del más perseverante, Dark Souls es intratable con el jugador desde sus primeros minutos.

Como en cualquier otro juego donde estén presentes jugadores, la facilidad para sacarnos de quicio va en aumento. Todos hemos sentido en algún momento la necesidad de gritar a la pantalla o barajar la posibilidad de lanzar el mando contra el suelo en las partidas de Call of Duty. La fauna que impregna el modo online del shooter de Activision ya conoce nombres como campero, entre otros, siendo capaces de arruinar una partida al más tranquilo de los usuarios.