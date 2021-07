Ubisoft cierra los servidores de uno de sus juegos apenas un año después de su estreno

A lo largo de los años, Ubisoft nos ha dejado claro que no tiene miedo a la hora de aceptar nuevos retos. Después de todo, la compañía siempre quiere retar a los jugadores a superarse, a buscar formas de probar su habilidad. Lamentablemente, esto no siempre ha funcionado, lo que ha provocado que en algunos casos la compañía haya tenido que cerrar antes de lo esperado.

Este ha sido el caso de Tom Clancys Elite Squad, título que cerrará las puertas de sus servidores apenas un año después de su lanzamiento. De hecho, se trata de un juego que se estrenó en agosto del año pasado en iOS y Android, ofreciendo batallas tácticas con elementos RPG que estaban protagonizados por los personajes de la saga Tom Clancy’s. Sin embargo, este no acabó de cuajar.

Tom Clancy’s Elite Squad | Ubisoft

Mediante una publicación de blog, el estudio tras la creación de esta propuesta ha confirmado que el juego cierra sus servidores en otoño. De hecho, en esta publicación afirma que esta será la última vez que el juego se actualizará. Esto se trata de una invitación para que los jugadores disfruten de su acción hasta el 4 de octubre, momento en el que los servidores cerrarán por completo.

Si bien no se trata de una decisión sencilla, tras explorar las distintas opciones con el equipo, todos coincidieron en que ya no se trataba de un juego sostenible. Quieren asegurarse de dar lo mejor hasta el último momento, a pesar de que no acabó de convencer a los jugadores. Pero es posible que esta misma experiencia acabe dando lugar a otro proyecto mucho más ambicioso y gratificante para los jugadores.