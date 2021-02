Un exclusivo de Nintendo Switch corre peligro de ser cancelada

Como ya muchos de vosotros sabréis, Nintendo y Sega tienen por costumbre realizar un juego conjunto, con los personajes más icónicos de ambas franquicias, relacionado con el deporte y las olimpiadas. Hablamos de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos y Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno, que en 2019 se publicó centrado en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, la situación actual deja en el aire la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno, por lo que el juego podría ser cancelado si al final el evento deportivo no se celebra.

La información procede de Zippo, quien en el pasado ya ha filtrado información de la industria de los videojuegos. Zippo afirma que tanto Nintendo como Sega están preocupados de que el juego sea devorado por la controversia de la situación actual. El informe señala que la posible cancelación de los Juegos de verano de este año en Tokio, y las dudas que rodean a China como sede de los Juegos de Invierno del próximo año, ha provocado que el lanzamiento de un posible Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022, en Nintendo Switch, sea una incógnita.

Una vez dicho esto, debemos recordar que esta información no son más que rumores, y todo lo que hemos comentado debe cogerse con pinzas. Dado que toda la información no procede de una fuente oficial, incluso si toda ella es precisa, no significa que en un futuro siga siendo así. Dado que Nintendo y Sega no suelen salir al paso de rumores o información filtrada, no podemos esperar una confirmación de esta información. Tan solo el tiempo dirá si Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos Tokio saldrá finalmente este año.