Un niño de 7 años quería trabajar en Microsoft y con Bill Gates: ¡no se esperaba esta sorpresa!

A la temprana edad de 7 años son muchos los juegos que pueden marcarte de por vida. ¿Quién no ha soñado nunca con esa edad ver las oficinas de Nintendo por dentro? ¿Conocer cómo es el proceso de fabricación de una consola o la forma en la que se desarrollan algunos de los juegos que disfrutarás en el futuro?

Jenessa Petersen y madre de nuestro protagonista explicó a través de su cuenta de Twitter el caso, un tweet que no ha tardado en hacerse viral. ‘Tengo un niño de 7 años cuya ambición es trabajar para Microsoft, especialmente para Xbox’, comentaba en la red social. ‘Finge hacer nuevas consolas todo el tiempo y habla de lo mucho que admira a Bill Gates. ¿Alguien que trabaje para Xbox quiere hacer una videollamada rápida con él para hablar de su experiencia?’, preguntaba.

El mensaje obtuvo una rápida respuesta de nada más y nada menos que Aaron Greenberg, uno de los responsables de la división de juegos de Xbox. ‘Me encantaría hacer una videollamada con su hijo de 7 años. He estado trabajando en Xbox desde el principio. Me encantaría escuchar sus pensamientos también sobre los videojuegos’; un comentario que le valió un gran número de elogios a Aaron y Microsoft por el gesto.

Por supuesto, el encuentro se produjo y la madre no dudó en agradecerle el encuentro virtual a Aaron y el resto de la comunidad. ‘Un enorme gracias a Aaron Greenberg por su tiempo hoy. ¡Hablaba el lenguaje de un niño tímido de 7 años y le ha inspirado a seguir alcanzando sus sueños y hacer lo que ama! ¡Compartiré una foto cuando el niño termine de jugar a Minecraft con su mejor amiga, tenía que contarle lo emocionante que ha sido el día’; destacó.

Con el lanzamiento a finales del pasado año de Xbox Series X y Xbox Series S, Microsoft está centrada por completo en nutrir a las consolas del gran catálogo prometido para la nueva generación. La compra de Bethesda, además de desarrollos como Halo Infinite y Forza Motorsport, entre otros, son sin duda títulos que veremos a lo largo de 2021 y por supuesto el futuro. No hay que olvidar el constante goteo de juegos en el servicio GamePass, todo un éxito para empresa afincada en Redmond.