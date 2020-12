¿Valorant recibiendo un modo campaña? Sus creadores no descartan la idea

El estreno de Valorant ha sido de los más sorprendentes. Tenemos todo tipo de personajes con habilidades sorprendentes y nadie puede negar que el diseño del juego fascine a todos aquellos que lo prueban. Claro que muchos jugadores, a pesar de la interesante propuesta multijugador, siguen echando en falta un modo para un jugador, para que este pueda disfrutar de la historia.

El modo campaña es uno de los grandes deseos de los jugadores desde que conocieron League of Legends y sigue siendo uno de los grandes deseos para Valorant. Eso sí, aunque el plan no parece cercano, ni siquiera el estudio lo toma como algo imposible, tal y como señalan en la nota del parche 1.14 donde mencionan que el lore de su juego ofrece perfectamente esta oportunidad.

Valorant | Riot Games

Actualmente no tienen en sus planes la idea de crear un modo campaña tradicional, aunque no indican que no vaya a ser un plan que llegue en el futuro. Después de todo, su objetivo es el de conseguir que los jugadores descubran más sobre las historias de los agentes, por lo que existen muchas formas de conseguirlo. Actualmente con las frases que dicen los propios personajes, pero los planes podrían cambiar.

Valorant está disponible en PC. Se trata de una de las interesantes propuestas de la compañía en lo que respecta a los títulos shooter. Actualmente son muchos los agentes que nos presenta, cada uno con sus habilidades únicas y más que sorprendentes, aunque por el momento sabemos que habrá mucho más por llegar. Todo esto para una propuesta multijugador muy bien cuidada.