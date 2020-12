Vende sus cartas Pokémon para matricularse en medicina y recauda 80.000 dólares

Pokémon es una de las franquicias que más millones de dólares mueve cada año. Ya sea en forma de merchandising o gracias a los videojuegos del universo creado por Game Freak, no cabe ninguna duda de que el mundo de los monstruos de bolsillo tiene un éxito sin precedentes alrededor del mundo. A todo ello le debemos sumar las tarjetas TCG, un juego de cartas oficial que ya nos ha dejado con anterioridad situaciones de todo tipo.

Puede parecer increíble que un trozo de cartón pueda llegar a venderse por una gran suma de dinero, pero la realidad es que solo algunas cartas de Pokémon TCG están valoradas por varios miles de dólares. Mientras que unas pueden costar unos pocos céntimos de euro, las más especiales y francamente raras pueden venderse por cifras de hasta seis ceros.

Cartas de Pokémon | Pixabay

La noticia más reciente relacionada con este mundillo ha permitido que una persona pague su próxima matrícula universitaria. Caleb King, un estudiante de tercer año en la Universidad del norte de Georgia, puso a la venta su colección de cartas Pokémon TCG para pagarse la matrícula en la escuela de Medicina y consiguió recaudar la friolera de 80.000 dólares. Pero por si esto pudiera parecer poco, el joven aún cuenta con suficientes cartas como para conseguir otros 50.000.

El estudiante hizo acto de presencia en un segmento del canal Fox 5 Atlanta, donde explicaba brevemente que hace unos años gastó alrededor de 4.000 dólares en la colección de cartas Pokémon TCG. También declaró que al principio sus padres no estaban de acuerdo en que afectará estas compras, pero queda demostrado que la inversión le ha resultado de lo más útil. No solo ha recuperado cada número del dinero que invirtió, sino que los beneficios los usará para formarse.

“Mucha gente intentó disuadirme para no hacerlo al principio, especialmente mis padres. Dijeron: ‘Oye, no deberías gastar esa cantidad de dinero en esas cartas, es ridículo’. No los escuché y valió la pena”, explicaba King en la entrevista.