¿Ha vetado Xavi a Piqué? El jugador del FC Barcelona se sincera con Ibai

Xavi es el nuevo entrenador del FC Barcelona, un acontecimiento que muchos culés llevan esperando durante años. Durante los últimos días ha corrido como la pólvora el que Xavi habría cortado de raíz las escapadas y 'hobbies' de los jugadores durante su tiempo libre. Uno de los afectados habría sido Piqué.

El defensa barcelonista explicó no sólo la cancelación con El Hormiguero, sino también zanjando uno de los rumores más extendidos en los últimos días

El defensa es de sobra conocido en los últimos meses por organizar todo tipo de eventos con Ibai, pasarse por su canal y jugar a videojuegos con el streamer y sus compañeros. Recientemente, Piqué ha cancelado su visita al Hormiguero. Detalle que muchos han relacionado de manera directa con el veto de Xavi a muchas de las actividades de los jugadores del FC Barcelona.

Durante la noche de ayer, el jugador del equipo catalán se paso por el directo de Ibai para hablar de diversos temas; el relacionado con Xavi no tardó en salir. "Lo he ignorado, pero es que ya no puedo ignorarlo más. 8.000 mensajes de 'Piqué te van a poner una multa' o 'Xavi, hazlo'. Pero vamos a ver, son las 22:00h de la noche y está en casa'; decía Ibai sorprendido ante el revuelo formado por la supuesta decisión de Xavi a Piqué.

"La gente opina porque los medios de comunicación dicen lo que quieren que la gente escuche. Si supieran todo esto que ha salido del Hormiguero... ¡Xavi ni lo sabe que yo he cancelado!", explicaba el defensa entre risas.

Ibai comentó que también ha escuchado y leído comentarios relacionados con Piqué y el Mundial de Globos organizado hace unas semanas. "Si supiérais lo que Xavi piensa de los globos. Que los globos son divertidos"; añadía el streamer vasco. "El problema son los que inventan"; concluía cerrando el tema Piqué y dando así carpetazo a los rumores de los últimos días.