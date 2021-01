Videojuegos perfectos para empezar y terminar en un mismo fin de semana

Con el género del mundo abierto y el pseudo MMO como grandes protagonistas en los últimos años, cada vez es más difícil terminar un videojuego. A pesar de ello, en las tiendas también podemos encontrar obras breves pero de gran calidad, cuya duración no va más allá de un par de tardes.

Con Senuas Saga: Hellblade 2 en el horizonte, no se nos ocurre mejor ocasión que recomendar la primera entrega de Ninja Theory,Hellblade. Estamos hablando de un juego a medio camino entre la acción y los puzzles, que nos llevará completar unas 6 o 7 horas. Una experiencia breve pero intensa gracias a su potente apartado narrativo y sonoro.

Aunque su punto fuerte sea el modo multijugador, Call of Duty también tiene mucho que decir en cuanto a su campaña para un jugador. Modern Warfare, entrega lanzada en 2019, nos brindó una de las mejores historias de la licencia. Su historia conserva toda la crudeza y momentos espectaculares de las películas bélicas.

Call of Duty: Modern Warfare | Activision

No es casual que What Remains of Edith Finch sea uno de los juegos mejor valorados de los últimos años. Esta aventura que nada entre el walking simulator y la aventura gráfica, nos invita a conocer el misterio que se esconde en una casa familiara la que volvemos años después. Misterio y pequeños tintes de terror se dan cita en esta historia que podemos terminar en apenas unas 5 horas.

Nada mejor para disfrutar en buena compañía que A Way Out, una aventura lineal y con buena trama que nos pondrá en la piel de dos presos que deben fugarse de una cárcel. La correcta gestión de las situaciones y la comunicación serán vitales para salir indemnes de la aventura. Se trata de un juego perfecto para terminar en unas horas, dejándonos además un buen sabor de boca al concluirlo.