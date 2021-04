"Voy a llorar": ElXokas se lleva la sorpresa de su vida en directo por su 30 cumpleaños

ElXokas está de celebración esta semana. El pasado 12 de abril, uno de los streamers más famosos de España gracias a juegos como World of Warcraft o durante el evento de Egoland en Rust, recibía una de las mayores sorpresas de su vida en directo. Varios usuarios y seguidores de ElXokas, así como la pizzería favorita del streamer, trazaron un plan perfecto para el regalo.

La noche comenzaba con un presente del editor de ElXokas, Redz, quien le envía una tarta cubierta de chocolate. Además, la pizzería Dante de Madrid envió al streamer su pizza favorita.

Lo mejor estaba por llegar. Los seguidores de ElXokas saben que desde siempre ha sido un gran aficionado al HipHop. En un vídeo, el gallego recibió las felicitaciones de varios de sus ídolos y entre los que figuran nombres tan importantes dentro de este género como Sho Hai o KASE O, de Violadores del Verso; entre otras caras conocidas del panorama del HipHop en español.

"¡Bueno! No me lo puedo creer. Voy a llorar"; reaccionaba ElXokas a la felicitación de Kase O, uno de sus ídolos. Al vídeo acompañó también varios fanarts de sus seguidores, mostrando su entusiasmo hacia el streamer. "¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias... no la vi venir. Ha significado mucho para mi. Además habéis escogido a raperos, me mola, habéis tenido una muy buena idea", agradecía a su comunidad.

"Gracias a todos, nada de esto valdría la pena si no hubiera un público que lo respaldase. Y gracias por entender mis defectos, creo que lo que más puede engrandecer a una persona, a parte de la lealtad como pilar número uno es ser capaces de querer a una persona a pesar de las cosas malas que tenga esa persona. El ser humano tiende mucho más a fijarse en los defectos que en las virtudes. Me gustaría ver a más de uno en mi posición o en la de alguno de estos cracks. Peco de muchas cosas y tengo muchos defectos. Quiero pensar que mis virtudes pesen más, me alegro de que haya gente que lo valore"; reflexionaba.

Aún sin anunciarlo de manera oficial, ElXokas anunciaba que la semana que viene realizará un evento especial con el rap como principal protagonista. "La semana que viene vais a flipar la movida de rap que voy a montar. No os la esperáis. Vais a flipar. Será el principio de otras muchas, espero, y con las que contar con grandes artistas que tenemos en España porque está muy infravalorado. Yo aportaré mi granito de arena a esta cultura que me ha amparado durante tantos años"; añadía.