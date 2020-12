Géneros: Fantasía | Point and click

Desarrollador: Mojiken

Plataformas: PC | Nintendo Switch | Xbox One | PlayStation 4

Textos: Español

Voces: ---

Un jugador

Fecha de lanzamiento: 22 de septiembre de 2020

PEGI: Por determinar

When the Past was Around | Toge Productions

Los títulos indies tienen una increíble magia a la hora de poder transportarnos y maravillarnos de muchas y variadas formas. Por ello, es realmente importante poder garantizar que los jugadores disfruten de una historia y jugabilidad sin igual, algo muy bien cuidado en When the Past was Around.

Se trata de una preciosa obra en la que se nos presenta una aventura de point and click de puzles que habla sobre el amor. Por supuesto, este no es el único tema, sino que también nos mostrará la superación, la pérdida e incluso las penas y alegrías que vienen en base a este tema.

When the Past was Around | Toge Productions

Nos encontramos con la historia de Eda, una joven que se encuentra actualmente en la veintena y que, como cualquiera a su edad, se siente perdida. A pesar de que no encuentra el camino hacia sus sueños ni el viaje para hallar el amor, su camino se cruza con Búho, quien logra mostrarle algo totalmente nuevo.

Se trata, por lo tanto, de una obra única y capaz de hacernos soñar, de desvelar algo totalmente fascinante e inesperado. Sin duda, una obra repleta de elementos que lo convierten en algo fuerte y que garantizan que los jugadores puedan disfrutar de una propuesta totalmente sin igual.