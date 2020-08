Xbox desvela una de sus bazas para su servicio estrella en consola y PC

Game Pass se ha convertido en un servicio aclamado por jugadores de consola y PC. Gracias a una suscripción anual o mensual podremos acceder a un ingente catálogo de títulos y diversas ventajas. Una de las claves de Game Pass reside en la posibilidad de disfrutar de los juegos exclusivos de Microsoft desde el primer día de lanzamiento.

A pesar de que el catálogo de Game Pass no para de crecer en cuanto a calidad y cantidad, en Microsoft son conscientes que necesitarán ciertos movimientos para atraer a más usuarios. A través de Twitter, Phil Spencer y máximo responsable de Xbox, ha querido destacar uno de los pilares para Game Pass durante los próximos meses.

‘Además de nuestros juegos first party que llegan el día de lanzamiento a Xbox Game Pass, el equipo está enfocado también en traer muchos títulos third party al servicio’, explicaba en la red social. A pesar de que el servicio cuenta con una gran biblioteca de juegos en constante renovación, no han sido pocos los que han expresado su visión de encontrar más juegos de otras compañías.

A juzgar por las palabras de Phil Spencer, en Microsoft ya estarían planteando futuros acuerdos con empresas como Bandai Namco, quien tiene en su haber sagas tan prestigiosas como Dark Souls, o incluso Ubisoft entre otras.