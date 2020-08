Xbox Game Pass confirma la llegada de 13 nuevos títulos a su catálogo

Si echamos un rápido vistazo a los servicios actuales de videojuegos nos encontramos con que Xbox Game Pass es una de las grandes referencias para los jugadores. No solo es su sencillez la que conquista a los jugadores, sino que muchos disfrutan de su amplio catálogo y sus grandes propuestas añadidas mes a mes. Después de todo no podemos olvidar que el catálogo no solo incluye viejos títulos, sino que también da la bienvenida a nuevos estrenos.

Pero si de por sí el servicio cuenta con un amplio catálogo entre sus opciones, ahora se ha confirmado la llegada de un gran número de títulos. Una interesante propuesta que nos lleva a conocer nuevas experiencias con hasta 13 nuevos juegos, mientras que también se nos confirman siete títulos que dejan atrás su estancia en el servicio a partir de este mismo mes.

Lista de juegos disponibles en el mes de agosto y sus fechas

Microsoft Flight Smulator (PC) - Disponible a partir de hoy mismo

Spiritfarer (PC y Xbox One) - Disponible a partir de hoy mismo

Battletoads (PC y Xbox One) - Disponible a partir del 20 de agosto

Crossing Souls (PC) - Disponible a partir del 20 de agosto

Darksiders: Genesis (PC) - Disponible a partir del 20 de agosto

Dont' Starve: Giant Edition (PC y Xbox One) - Disponible a partir del 20 de agosto

New Super Lucky's Tale (PC y Xbox One) - Disponible a partir del 21 de agosto

Hypnospace Outlaw (PC y Xbox One) - Disponible a partir del 27 de agosto

Tell Me Why, capítulo 1 (PC y Xbox One) - Disponible a partir del 27 de agosto

Double Kick Heroes (PC y Xbox One) - Disponible a partir del 28 de agosto

Wasteland 3 (PC y Xbox One) - Disponible a partir del 28 de agosto

Crusader Kings III (PC) - Disponible a partir del 1 de septiembre

Resident Evil 7: Biohazard (PC y Xbox One) - Disponible a partir del 3 de septiembre

Por otra parte y como una noticia un tanto agridulce para los jugadores, se han confirmado los títulos que abandonan el servicio. Entre ellos nos encontramos con nombres como Red Dead Redemption 2 (abandona el servicio a partir del 20 de septiembre) e incluso Metal Gear Solid 2 y 3 HD (abandona el servicio a partir del 31 de agosto).