Xbox Game Pass confirma los juegos que se unirán al catálogo en el mes de marzo

El servicio de suscripción de Xbox se ha convertido en uno de los más exitosos de los últimos años. Y no es de extrañar puesto que, con un extenso catálogo a un precio bastante bajo, podemos conseguir acceso a juegos clásicos e incluso a los últimos lanzamientos. Todo con una lista de juegos que se actualizan cada poco tiempo, algunos para despedirse después de un tiempo formando parte de la lista mientras que otro buen número se suma a la propuesta.

Con intención de que los jugadores puedan disfrutar del mejor servicio, la compañía ha compartido una lista de cinco juegos que se sumarán al catálogo. Y si bien los juegos deportivos tienen una gran importancia, también los fans de Star Wars se verán complacidos por la elección puesto que Star Wars Squadrons también se suma al catálogo. A continuación compartimos contigo la lista completa de juegos para este mes de marzo.

Madden NFL 21 (Xbox)

Football Manager 2021 (PC)

Football Manager 2021 Xbox Edition (Xbox y PC)

NBA 2K21 (Cloud y Xbox)

Star Wars: Squadrons (Xbox)

Mientras que los juegos deportivos ya están disponibles en el catálogo, Star Wars Squadrons confirmará su llegada a lo largo de este mes. Eso sí, aunque por el momento no podemos disfrutar de la propuesta, sabemos que será este mes cuando podamos poner a prueba nuestra habilidad como pilotos espaciales. Todo en un título que se ha llevado las buenas críticas tanto de los jugadores como de los medios especializados.

Por supuesto, no solo tenemos buenas noticias con los próximos estrenos, sino que también hay alguna despedida para los jugadores. A partir del 15 de marzo dejarán de estar disponibles en el catálogo Alvastia Chronicles (PC y Xbox), Astrologaster (PC), Bloodstained: Ritual of the Night (PC y Xbox), Kona (Xbox) y The Witcher 3: Wild Hunt (Xbox). Por ello, si todavía no los has probado, este es el momento.