Xbox Live Gold ya no será necesario para disfrutar de los juegos multijugador free to play en Xbox

Los jugadores llevaban mucho tiempo pidiéndolo y es que los juegos multijugador gratuitos en Xbox necesitaban de una suscripción a Xbox Live Gold. Algo que no resultaba necesario en el caso de los juegos de Nintendo Switch o PlayStation 4 y PS5. Por ello, desde hace tiempo, la compañía afirmaba estar trabajando en ello y, tras una larga espera que ha pasado por infinidad de rumores, finalmente Microsoft ha confirmado el cambio.

A partir de ahora, los juegos free to play con multijugador online como Fortnite o Apex Legends y no necesitarán de una suscripción Xbox Live Gold. Esto afecta a todas las consolas como Xbox 360, Xbox One y Xbox Series X/S. Por ello, disfrutar de estos juegos ya no requerirá de ningún tipo de gasto, haciendo así honor a su nombre de free to play, donde únicamente se mantienen las compras a realizar en su interior para conseguir objetos cosméticos exclusivos.

Fue a partir de marzo de este año cuando la compañía comenzó con las pruebas dentro del programa Insider de Xbox. Estas pruebas, además de garantizar el acceso a los juegos free to play sin necesidad de Xbox Live Gold, también permitía usar el chat de voz en grupo e incluso añadir la funcionalidad de buscar grupos de jugadores sin la necesidad de estar suscrito. Lamentablemente, estas funciones no están referencias en el comunicado.

Lo que sí nos deja claro la compañía es que hay grandes cambios en camino que están preparados para sorprendernos. Más aún cuando no solo los free to play están a la orden del día, sino que el servicio Xbox Game Pass nunca deja de crecer, ofreciéndonos siempre los mejores contenidos y, por supuesto, experiencias que supongan una nueva revolución jugable.