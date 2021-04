Destroy All Humans! y 5 nuevos juegos llegarán este mes al catálogo de Xbox Game Pass

Ha llegado uno de los momentos favoritos de los jugadores de Xbox. Microsoft ha confirmado una vez más la llegada de nuevos juegos al extenso catálogo de Xbox Game Pass. Esta vez, con la integración de seis nuevos juegos que podremos disfrutar en PC, consolas y en la nube para dispositivos móviles, siendo una de las opciones más atractivas para los jugadores al poder disfrutar de sus juegos donde quieran.

Entre los nuevos juegos nos encontramos con grandes nombres como el de Destroy All Humans! o Fable III, una de las licencias de Microsoft más queridas en las que el rol juega un gran papel. Por supuesto, ninguno de los títulos de la lista nos deja con un amargo sabor de boca, sino con la impaciencia por dejarnos llevar por sus aventuras e incluso, en ocasiones, disfrutar de una gran aventura en familia.

MLB The Show 21 (Nube y consolas) - Ya disponible

Phogs! (PC) - 22 de abril

Second Extinction (PC, consolas y nube) - 28 de abril

Destroy All Humans! (PC, consolas y nube) - 29 de abril

Fable III (Nube) - 30 de abril

Fable Anniversary (Nube) - 30 de abril

Como bien pueden comprobar los jugadores, esta se trata de una gran ocasión para los aficionados al rol gracias a la integración de dos nuevos títulos de Fable para disfrutar en la nube. Por otra parte, uno de los títulos que más llaman la atención es el de MLB The Show 21, el primer juego editado por PlayStation Studios y que, tal y como indicaban los rumores, llega a Xbox Game Pass.

Por supuesto, no todo son buenas noticias, sino que la compañía ha confirmado los juegos que también abandonan el servicio este mismo mes. A partir del 30 de abril no será posible disfrutar de los juegos Endless Legend (PC), For the King (PC, consolas y nube), Fractured Minds (Nube y consolas), Levelhead (PC, consolas y nube), Moving out (PC, consolas y nube) y Thumper (PC).

En el caso de que todavía no hayas probado las grandes funcionalidades que ofrece Xbox Game Pass, recordamos que si quieres probar los títulos disponibles para la nube necesitarás acceso a la suscripción Xbox Game Pass Ultimate. Una suscripción que te dará acceso a todas las plataformas, incluyendo el uso de los juegos mediante navegador en iOS y PC.