Zidane10: "No dejéis la formación, ni los estudios", entrevistamos a uno de los jugadores más destacados de FIFA

Ha comenzado la fase final que decidirá los jugadores que representará a la Selección española en la FIFAe Nations Cup. El evento, que concluirá hoy 18 de abril, podrá seguirse en directo a través de Atresplayer. Uno de los jugadores más destacados de esta fase es Zidane10, todo un referente dentro del panorama competitivo de FIFA.

En Neox Games hemos tenido la ocasión de charlar con él. Zidane10 es consciente de que son cada vez más los jugadores que dan el salto al formato competitivo, usuarios que cuentan con un gran nivel y que ponen cada vez más las cosas complicadas a los veteranos en la escena. Uno de los recuerdos más alegres para Zidane10 en el terreno competitivo pasó por la representación de nuestro país en la FIFAe Nations Cup 2019. A causa del COVID-19, el jugador destaca que las partidas online le restarán ese toque especial que caracterizaba al campeonato presencial.

No dejamos pasar la oportunidad de preguntar a Zidane10 por el compañero que se llevaría a la FIFAe Nations Cup este año. El canario no dudó en escoger a Andoniipm, compañero en su equipo McDonald's Riders, aunque por desgracia el también veterano jugador de FIFA caía ayer frente a H1dalgo, actual campeón de la eCopa 2021.

Por último, y no menos importante, Zidane10 quiso dar un consejo a todos los jugadores que comienzan en la escena competitiva. 'Si es vuestro sueño, seguid adelante, pero no dejéis los estudios y la formación. Al fin y al cabo esto es algo pasajero, te puede durar 5, 10 o 2 años y si no tienes una formación detrás ¿qué vas a hacer el día de mañana? Ni yo mismo sé cuánto va a durar esto. Trataré durar hasta que mi capacidad competitiva aguante. Me gustaría seguir vinculado a este mundillo", destacaba el jugador profesional.