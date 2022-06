Anunciado ‘Dragon’s Dogma 2’: Capcom confirma un nuevo juego en el décimo aniversario de la franquicia

No son pocos los anuncios con los que nos están sorprendiendo estos últimos días y Capcom no iba a ser menos. Fue ayer mismo que la compañía japonesa anunció el nuevo proyecto en el que está trabajando, más en específico ‘Dragon’s Dogma 2’. Ya no eran pocos los rumores que insinuaban que este nuevo juego llegaría en un momento u otro, siendo el décimo aniversario de la franquicia, el mejor momento para ello.

Anunciado Dragons Dogma 2

Fue el propio director de ‘Dragon’s Dogma’, Hideaki Itsuno, quién reveló que el nuevo juego está en desarrollo. Por el momento no hay ni tráiler ni ventana posible de lanzamiento, sin embargo con este anuncio ya se mostró el que será el logo con el que se presentará ‘Dragon’s Dogma 2’.

A pesar de que no se ha hablado mucho mucho más de lo que traerá consigo ‘Dragon’s Dogma 2’, ya han comentado que este nuevo juego comenzará un nuevo ciclo. A través del blog oficial de Capcom también se puede encontrar un artículo completo en el que Hideaki Itsuno habla sobre cómo se están preparando para este nuevo proyecto y como han sido estos años de la franquicia en su décimo aniversario.

Dragons Dogma en formato anime

Si bien muchos están ahora pendientes de lo que pasará con ‘Dragon’s Dogma 2’, no ha pasado mucho tiempo desde que la franquicia recibió su adaptación anime. Junto a otros juegos que ya cuentan o están desarrollando una serie propia, el primer título de ‘Dragon’s Dogma’ consiguió en 2020 una adaptación anime de 7 capítulos. A la espera de saber cuándo saldrá al mercado, disfrutar de su historia es una de las mejores maneras de revivir la franquicia.