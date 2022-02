Cinco juegos de rol que no te puedes perder si disfrutas de las buenas historias

Tiempo atrás los videojuegos eran considerados un simple pasatiempo para jóvenes. En la actualidad, estos se han vuelto más ambiciosos, adaptados a los distintos rangos de edad y gustos. El catálogo de juegos ofrece experiencias sorprendentes, incluidas aquellas donde una pulida jugabilidad se mezcla a la perfección con una gran profundidad narrativa para dar vida a un título donde la historia la escribimos nosotros mismos.

Uno de esos juegos donde nosotros empezamos a escribir nuestra propia historia es The Elder Scrolls V: Skyrim. La obra de Bethesda lleva años siendo la primera opción en el top de los RPG, con un mundo abierto que, con el paso del tiempo, sigue siendo referente para jugadores y desarrolladores. Temas como el camino a seguir por nuestro personaje, sus habilidades en combate o las personas con las que relacionarse aportan ese toque único a una historia repleta de peligros y donde cada jugador vive la experiencia de forma personal y única.

El género RPG luce de maravilla en la aventura del héroe legendario de Nintendo. Para Link en The Legend of Zelda: Breath of the Wild no solo se presenta una jugabilidad donde la estrategia es fundamental, sino una historia llamativa y a completar por el jugador como se desee. Cuando unes a un héroe dispuesto a salvar Hyrule y cuya historia debe ser recordada, das con uno de los mejores RPGs para Nintendo Switch.

The Witcher 3: Wild Hunt | CD Projekt RED

Historias profundas y con gran peso jugable

Alcanzando la matrícula de honor, Persona 5 se convirtió en todo un referente de calidad. Atlus demostró que una historia protagonizada por adolescentes puede ser profunda y oscura, dando paso a la presentación de un mundo plagado de peligros, enemigos dominados por el mal y la presencia de temáticas capaces de dividir a la humanidad. Todo esto unido a un peculiar estilo jugable y un característico apartado gráfico que presentan una trama con todo tipo de matices.

El RPG de CD Projekt RED, The Witcher 3, logra engancharnos con una historia sin igual. Geralt de Rivia tiene misiones de todo tipo para superar y todas ellas con una serie de decisiones que afectan a nuestra historia. Resulta imposible aburrirse cuando el mapa al completo nos invita a explorar y descubrir el misterio que se oculta tras la desaparición de Ciri, un camino a recorrer mientras conocemos a personajes importantes como el Barón Sanguinario entre otros.

En la lista no podía faltar Final Fantasy VII Remake. Si algo sabe hacer bien Square Enix son los títulos RPG, más aún si estos vienen unidos a la licencia Final Fantasy. En su día, la séptima entrega nos mantenía en vilo tratando de conocer la historia de Cloud y sus amigos, invitándonos incluso a descubrir una de las escenas más potentes del mundo de los videojuegos. 25 años más tarde la historia regresa con un extraordinario remake donde no solo los gráficos se han adaptado a la nueva tecnología, sino que la jugabilidad se ha adaptado para llegar a más jugadores.