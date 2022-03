La compra del youtuber PewDiePie que le ha costado una visita de la policía y un buen susto

Los creadores de contenido juegan con los límites, buscando siempre nuevas formas de sorprender a sus seguidores. Esto en ocasiones les lleva a tomar decisiones que realmente no son tan apropiadas o tan buenas como se creen, incluso cuando incluyen la compra de algunos objetos online. Un acto que, a día de hoy, todos realizamos sino diariamente, de forma bastante habitual. Sin embargo, en el caso de PewDiePie este acto fue un paso más allá.

No todo lo que se compra online es apropiado y esto lo ha demostrado el streamer en el momento en el que su última compra le ha costado la visita de la policía y un claro aviso. Y es que, de la manera más inesperada, ha comprobado que, a pesar de confiar en una tienda, esta no siempre vende elementos que son legales en todo el mundo o, incluso, en el país en el que resides, lo que te puede meter en un buen lío.

El capricho de PewDiePie que le ha salido caro

El streamer estaba navegando por Wish cuando se encontró con un objeto que llamó su atención y que en más de una ocasión hemos visto reflejado en los videojuegos de acción: Una navaja de mariposa, también conocido como balisong. Como puedes suponer, se trata de un objeto peligroso que no está bien visto por las autoridades y más importante aún, que no es legal en todas partes del mundo.

Dependiendo del lugar en el que decidas adquirir este objeto, puede ser considerado ilegal. Este ha sido precisamente el caso de PewDiePie, quien contó su reciente anécdota en la que tuvo que aclarar con los seguidores algunas de las recientes noticias en las que se afirmaba que había sido arrestado. Por ello, ha querido no solo aclarar el asunto, sino dar un importante mensaje a sus seguidores.

Un aviso para tener cuidado con lo que se adquiere por internet

PewDiePie no ha querido profundizar demasiado en el asunto y, sin embargo, sí procura avisar a sus suscriptores de que tengan cuidado con lo que compran online. De hecho, afirma que es sumamente importante que estén muy seguros de que, lo que vayan a comprar, sea un producto legal en su país a no ser que estén dispuestos a meterse en un buen lío con la policía.

Después de todo, el streamer afirma que muchas de estas transacciones pueden ser rastreadas por las fuerzas del orden, lo que puede traer consigo un aviso o algo más. Así es que, ante todo, nos invita a que seamos conscientes de que hay que tener cuidado con lo que adquirimos en internet y, sobre todo, que tengamos el seguro en todo momento de que no se trate de un objeto de procedencia ilegal.