¿Conoces bien a las criaturas de 'Hogwarts Legacy'? Ponte a prueba con nuestro test

El estreno de ‘Hogwarts Legacy’ es uno de los más esperados por la comunidad de jugadores. Y no es para menos, ya que significa que todos los fans del mundo mágico de Harry Potter podrán disfrutar de una experiencia sin igual. Es aquí donde entra en juego uno de los conceptos más interesantes vistos hasta la fecha en juegos inspirados en el mundo mágico y es que, a diferencia de otros juegos, en ‘Hogwarts Legacy’ podremos interactuar con las criaturas mágicas.

Por ahora no hemos conocido a todas las criaturas que se encuentran presentes en el mundo de ‘Hogwarts Legacy’, pero ya tenemos una buena base de estas. Sin embargo, ¿crees que sabes todo lo que necesitas del mundo de ‘Hogwarts Legacy’? ¿Serías capaz de reconocer a todas las criaturas si se te pusiesen delante? Es el momento de demostrarlo con nuestro test.

Hogwarts Legacy | WB Games

Pon a prueba tu conocimiento de criaturas mágicas con nuestro test

Con intención de comprobar si realmente estás tan preparado para descubrir el mundo mágico de ‘Hogwarts Legacy’ vamos a compartir contigo nuestro test. Para ello, iremos poniendo simplemente las imágenes de las criaturas que se han presentado hasta ahora y tú tendrás que indicar el nombre que crees que es el de esa criatura. Puede que falles, pero no te preocupes, tendrás más intentos.

Por supuesto, no dudes en compartir tus resultados en las redes sociales, demostrando al mundo que sabes mucho sobre el mundo mágico. Después de todo, ¿quién más puede decir que es un orgulloso alumno de Hogwarts preparado para vivir grandes aventuras dentro de su casa favorita?

Recuerda que el mundo de ‘Hogwarts Legacy’ estará disponible a partir de este mismo año, aunque por el momento no contamos con una fecha oficial. Lo que sí tenemos claro es que estará disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 y PlayStation 5. Una experiencia mágica que no quiere conocer los límites de las plataformas.