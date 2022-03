Los creadores de ‘Hogwarts Legacy’ confirman su llegada a Nintendo Switch

El último State of Play centrado en ‘Hogwarts Legacy’ nos dejó con una gran variedad de novedades que difícilmente los jugadores podrán olvidar. Sin embargo, no solo fueron las imágenes mostradas sobre su jugabilidad e historia lo que llamaron nuestra atención, sino el anuncio sorpresa de que ‘Hogwarts Legacy’ llegaría a Nintendo Switch. Un anuncio que no se esperaba y que llega plagado de dudas para todos los jugadores.

Si bien esta información quedaba plasmada en la web del juego para demostrar a los jugadores que la nueva obra ambientada en el mundo de ‘Harry Potter’ estará disponible en Switch, ha sido la propia compañía la que ha confirmado estos datos. Claro que las novedades no podían acabar aquí y es que desde Avalanche Studios nos han compartido novedades sobre este próximo estreno.

Mediante un mensaje en Twitter, ha sido Chandler Wood, administrador de la comunidad en Avalanche Studios, quien ha confirmado que sí, tendremos la obra en Switch, aunque no puede ofrecer las formas. Actualmente los jugadores tienen dudas al respecto sobre sí el juego se estrenará en físico, llegará de forma directa a la consola o, por el contrario, se quedará con una versión solo en la nube.

Si bien toda la comunidad de jugadores lanzaba la cuestión para obtener una respuesta clara, ha sido el propio Wood quien ha tenido que indicar que, por ahora, esa información no pueden entregarla. Esto puede deberse a que, por el momento, con un juego que no se ha lanzado y cuyo desarrollo sigue abierto, pueden estar trabajando en encontrar la versión que mejor se adapte a la consola híbrida.

Por supuesto, a falta de un estreno ya a mano, tenemos que recordar que ‘Hogwarts Legacy’ estará disponible a finales de este mismo año en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series X. Se trata de una de las obras más esperadas de este año que nos llevará a vivir grandes aventuras en el mundo mágico conociendo a las criaturas e incluso dominando las habilidades mágicas de los personajes.