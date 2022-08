¿Cuál es el mejor videojuego para los directores de 'Los Vengadores: Infinity War'?

En el mundo del cine, hay grandes nombres y apellidos que no se pueden olvidar. Uno de los más destacados en los últimos años viene acompañado de dos hermanos que no han dudado en ofrecernos algunas de las películas de acción más destacadas en lo que respecta al mundo de los superhéroes. Hablamos de los hermanos Russo, quienes han dado vida a grandes obras como ‘Los Vengadores: Infinity War’ o ‘Los Vengadores: Endgame’.

Juntos nos han ofrecido todo tipo de experiencias cinematográficas y, sin embargo, el cine no es su única gran pasión, sino que ambos han demostrado ser grandes fans de los videojuegos. A lo largo de los años han disfrutado de todo tipo de entregas, hasta el punto de poder hablar del juego que consideran el mejor hecho hasta ahora o, incluso, esas escenas de acción que consiguieron dejarlos sin aliento. Incluso con obras como ‘The Last of Us 2’ llevándose el título de “uno de los mejores juegos jamás hechos”.

Las mejores escenas de acción en el mundo de los videojuegos

Siendo de los directores más reconocidos en el cine por sus películas de acción, Anthony y Joseph Russo fueron invitados a reaccionar a las escenas de acción de varios videojuegos y calificar estas desde su punto de vista. Tras visualizar algunos títulos, Joseph no pierde la oportunidad de señalar a ‘Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón’ sin siquiera necesitar una presentación.

Es tan pronto como ve la escena y la ambientación que este admite abiertamente que la geografía es muy importante para poder filmar las secuencias de acción. Por ello, afirma que ‘Uncharted’, la licencia de Naughty Dog, es una de las mejores franquicias de juegos de acción de todos los tiempos. A pesar de que, más adelante, se deshacen en elogios ante el que consideran el mejor juego de todos los tiempos.

El mejor videojuego de todos los tiempos para los hermanos Russo

A lo largo del vídeo con esta entrevista exclusiva del canal de YouTube de IGN, los hermanos Russo repasan algunas de las mejores secuencias de acción de los videojuegos. De este modo pueden observar algunas escenas del aterrador ‘Resident Evil 8: Village’, de la acción divertida de ‘Crash Bandicoot 4: Its About Time’ o incluso la acción cooperativa de ‘It Takes Two’. Sin embargo, todos los halagos se quedaron para ‘The Last of Us’.

Juntos pudieron observar una de las escenas más tensas de la secuela, instante en el que Joseph Russo afirma que “es uno de los mejores juegos de la historia”. Como punto para apoyar esta afirmación, su hermano Anthony no dudaba a la hora de indicar que esa escena vista es magnífica gracias a la forma en la que se presenta una visión limitada al jugador, así como se acompañada todo con el diseño del sonido y lo poco que se llega a mostrar de la criatura. Una serie de puntos que la ha convertido en “la mejor escena hasta ahora” para los hermanos Russo.

Y es que está claro que ambos hermanos disfrutan de los videojuegos con una buena narrativa así como las escenas cinematográficas. Por ello, ambos parecen coincidir en que las obras de Naughty Dog transmiten una experiencia única que ha logrado convertirlos, a opinión de ambos directores, no solo en licencias de acción destacadas, sino incluso a formar parte de su top de mejores videojuegos de la historia.