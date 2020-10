Cinco videojuegos de bajo presupuesto que recaudaron una auténtica fortuna

Los valores de producción y desarrollo de los videojuegos se han disparado. Raro es el videojuego que dentro de la categoría Triple A no supera los 100 millones de dólares en cuanto a presupuesto. Dichas cifras no siempre son indicativo de un éxito asegurado. Sin ir más lejos, hay obras mucho más humildes en cuanto a presupuesto que han recaudado una auténtica fortuna.

El caso más reciente lo encontramos en Among Us. Este curioso juego al más puro estilo Cluedo u Hombres Lobo se estrenó hace años, pero el boca a boca ha logrado que a diario reúna hasta 2 millones de jugadores en Steam. Su éxito ha sido tal que ha conseguido desbancar a gigantes como League of Legends o Fortnite en Twitch.

Terraria es otro de esos juegos de carácter humilde. Con más de 30 millones de copias vendidas, la aventura de gestión y construcción se ha convertido en todo un fenómeno gracias a su accesibilidad, infinitas posibilidades y constante lluvia de contenido gratuito.

No podía faltar en la lista Stardew Valley. Desarrollado por una única persona, el juego nació como inspiración en Animal Crossing aunque con un estilo propio y cercano a las aventuras de 16Bits. Cuenta con una comunidad gigantesca, dedicada por completo a la obra, traduciéndose en más de 10 millones de unidades vendidas hasta la fecha.

Fall Guys es otro de esos juegos que encabezan la lista de grandes éxito con presupuesto limitado. Lejos de apostar por el Battle Royale de acción y tiros, Fall Guys consigue tenernos pegados a la pantalla con sus divertidas pruebas del estilo Humor Amarillo. Un juego que gustará tanto a grandes como pequeños y que gana enteros en compañía.

Cerramos la lista con Minecraft. ¿Quién le diría a Notch que acabaría convirtiéndose en un auténtico multimillonario gracias a un juego sencillo en lo visual y lo jugable? Minecraft se ha colado en la lista de los juegos más vendidos de la historia, siendo a la par uno de los proyectos más influyentes en la industria.