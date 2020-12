¿Cómo sería PS5 con una edición del 30 aniversario de PlayStation? Así lo imagina un fan

Puede parecer increíble, pero casi en un abrir y cerrar de ojos ya ha pasado algo más de un mes desde que la novena generación de consolas entró por la puerta grande para quedarse. La nueva tecnología de Sony consiguió batir diferentes récords en poco tiempo, entre los cuales está su indiscutible éxito en países alrededor de todo el mundo a pesar de las dificultades ocasionadas por la actual pandemia de coronavirus.

Uno de los secretos mejor guardados de la compañía japonesa, además del precio y la fecha de lanzamiento, fue el aspecto que tendría PlayStation 5. Finalmente la consola salió a la luz con un diseño completamente diferente a sus predecesoras, con formas curvas y un blanco impoluto en las carcasas laterales. Al tener un aspecto tan futurista y vanguardista, abre la posibilidad de que muchos fans jueguen con estas características y le den a la imaginación para crear variantes de lo más espectaculares.

Ahora es el turno de una de las versiones más espectaculares de PS5. Las imágenes de un usuario de Reddit han corrido como la pólvora por imaginar cómo sería PlayStation 5 si Sony decidiera crear una edición especial del 30 aniversario de la compañía, el cual se celebraría durante diciembre de 2024.

Los detalles de la consola están extremadamente cuidados. El usuario Whattheefth basó su diseño en PlayStation 2, de ahí que el color de la carcasa y el mando sea completamente negro. Por supuesto, el logo de PS no podía faltar con los icónicos colores de la empresa, junto con un sello del 30 aniversario que hace esta edición todavía más especial.

Anteriormente hemos podido ver ediciones especiales de PlayStation 5 creadas por la comunidad. Fans de todo el mundo modifican la carcasa para dar lugar a una PS5 con una temática basada en videojuegos de lo más variopintos como Spider-Man: Miles Morales, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, Ratchet and Clank o Cyberpunk 2077.