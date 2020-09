El Rubius cumple su "sueño de la infancia": se convierte en personaje jugable de Watch Dogs Legion

Uno de los próximos AAA que lanzará la empresa francesa Ubisoft, gigante de los videojuegos en Europa, es Watch Dogs: Legion. El nuevo episodio de esta licencia de hackers nos permite controlar a cientos de personas en el mundo del juego para convertirlas en hackers, en elementos disonantes de la sociedad. Sí, Watch Dogs permitirá a los jugadores jugar con cualquier personaje de la ciudad de Londres, todos ellos con una historia y una personalidad. Entre los personajes de los que podremos tomar el control está El Rubius.

El famoso youtuber español comenzó una colaboración con Ubisoft hace un año, mostrando los resultados en el reciente Ubisoft Forward: convierten a El Rubius en un personaje jugable por primera vez en la historia de la industria. Debemos recordar que anteriormente el youtuber había prestado su voz a algunos personajes de videojuegos, sin embargo, es la primera vez que su figura se introduce como personaje jugable.

Ubisoft quiere que los 38 millones de seguidores del youtuber puedan meterse en su piel y controlarlo durante unas horas en su videojuego, algo que no deja de ser una gran campaña promocional muy interesante para la editora francesa. El personaje no interpretará un papel, no será otra persona, mantiene sus señas de identidad y carisma: un joven de 30 años, streamer de profesión, conocido como El Rubius OMG.

El personaje se añadirá como un contenido descargable gratuito. El Rubius viene equipado con una serie de armas y habilidades especiales, como un dron con flash cegador, un bate lleno de clavos o un rifle de paintball para noquear a sus enemigos.

El Rubius será uno de los mentores de Top Gamers Academy

Debemos recordar que El Rubius será uno de los anfitriones y mentores de Top Gamers Academy, el primer reality de gamers y creadores de contenidos del mundo. En este show, que se podrá seguir en Neox y ATRESPlayer, un grupo de más de 20 aspirantes competirán para ver quién es el mejor jugador guiados por tres famosos youtubers de nuestro país: Elrubius, Willyrex y TheGrefg.