Los videojuegos no tienen edad: este abuelo gamer de 86 años se ha pasado 300 juegos

¿Cuántos juegos te has pasado? Hoy en día es ciertamente difícil completar un juego al 100%. Obviamente algunos jugadores lo hacen, pero con la cantidad de títulos que hoy se lanzan para todas las consolas y PC, prácticamente apenas has pasado la historia principal de uno cuando quieres ya dar el salto al siguiente. En muchos casos algunos juegos quedan a medias, si su propuesta no nos convence lo suficiente...

Sin embargo, este ciudadano chino ha logrado pasar más de 300 juegos en los últimos 20 años, como gran aficionado que es del sector. Pero, quizás, lo más relevante es que en realidad tiene 86 años y demuestra que los videojuegos no tienen edad para ser disfrutados. Por norma general pensamos que los videojuegos son un entretenimiento para los jóvenes, sin embargo, debemos tener en cuenta que su expansión se remonta a los años 70 con los salones recreativos y las máquinas arcade, por lo que no son un entretenimiento tan moderno.

La historia que contamos es la de Yang Binglin, un abuelo de 86 años que vive en China y que en sus tiempos mozos trabajaba como ingeniero industrial. Ahora, con 86 años y sintiendo la misma pasión por la tecnología, lleva aproximadamente dos décadas jugando y superando hasta 300 videojuegos diferentes. Fue su nieto quien lo convenció para probar algunos títulos y, desde entonces, le apasiona jugar a videojuegos.

Este abuelo gamer sigue una rutina diaria en la que realiza ejercicios para no perder su forma física, atiende a las tareas domésticas de casa y también disfruta de los videojuegos durante 3 horas diarias. Los que más le apasionan son los de terror, y ya cuenta con un nutrido grupo de seguidores en las redes sociales chinas, en donde es bastante conocido e incluso realiza críticas de los títulos al terminarlos.