Podemos crea un vídeo viral con el juego de moda para tachar de 'impostores' a la oposición

Dicen las malas lenguas que en la política todo vale, al menos dentro de lo legal, por supuesto. Es indiscutible que las redes sociales se han convertido en el particular "patio de recreo" de los partidos políticos. Especialmente Twitter es quien se lleva la palma, no siendo difícil encontrar tiras y aflojas entre los diferentes candidatos y líderes. Algunos de ellos se valen del humor e incluso aprovechan los videojuegos de moda para, dicho sea de paso, rascar la simpatía de futuros votantes.

Este ha sido el caso de Podemos, quienes han querido criticar a la oposición de una manera cuanto menos original. Para ello han empleado el videojuego Among Us, uno de los más jugados desde hace unas cuantas semanas, desbancando en Twitch o Steam a candidatos tan serios como Fortnite o Fall Guys.

Para aquellos que no lo conozcan, Among Us es un juego de entre 4 y 10 jugadores. Viajeros de una nave especial que vuelve a su planeta de origen, los jugadores deberán de reparar diferentes secciones de la nave, pero también sobrevivir. Y es que uno de los encantos de Among Us es el hecho de que, dependiendo del número de jugadores, uno o dos usuarios harán las veces de impostores. Su responsabilidad no es otra que eliminar a la tripulación uno a uno. Cada vez que se descubre un cadáver, todos los jugadores deberán debatir en torno a quién podría ser el asesino.

Un juego sencillo, al más puro estilo Cluedo o Los Hombres Lobo de Castonegro, pero que ya ha cosechado millones de ventas y espectadores que a diario disfrutan del título. Es justamente aquí donde entra Podemos con un vídeo que recoge la esencia del videojuego. Para ello el partido político ha empleado entrevistas de la oposición y cambiado la cara de sus líderes por los personajes de Among Us.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral, como cabría esperar, logrando más de 8.000 RTs y superando los 12.000 FAVs. Los comentarios, como ya estaréis imaginando, no se han hecho esperar, surgiendo entre ellos todo tipo de memes y varias respuestas de lo más original.