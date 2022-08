‘Days Gone’ dará el salto a la gran pantalla con el actor de ‘Outlander’ como protagonista

Dentro del amplio catálogo de juegos de PlayStation, nos encontramos con una serie de exclusivos que parecen imposibles de olvidar. Uno de estos llegaba bajo el nombre de ‘Days Gone’. Esta propuesta de mundo abierta con mezcla de varios géneros y un protagonista logró calar hondo en los jugadores. Por ello, parece que las sorpresas con su mundo postapocalíptico no han hecho más que empezar, regresando con un proyecto inesperado si tenemos en cuenta que ‘Days Gone 2’ quedó cancelado.

Si bien no parece que haya intención de recuperar el proyecto para una secuela, sí parece que es un buen momento para disfrutar de la obra en una película. Ha sido el medio DEADLINE quien ha hecho saltar todas las alarmas al confirmar en primicia este proyecto, el como ‘Days Gone’ llevará su acción imparable a la gran pantalla. Y lo mejor es que lo hará con un equipo de gran calidad, tal y como se han confirmado con las primeras incorporaciones al proyecto.

Sony quiere que la obra tenga potencial y, por ello, ya ha empezado a mostrar los primeros nombres del proyecto. Por un lado tenemos al actor Sam Heughan, quien interpretará a Deacon St. John. ¿Quién es Sam Heughan? Es conocido por ser el protagonista de ‘Outlander’ al interpretar a Jamie Fraser. Y tal y como ha mostrado la comunidad de fans, parecer ser una buena elección para este personaje.

Sin embargo, no debemos quedarnos únicamente con este nombre, sino que ya sabemos quién se hará cargo del guión. Y lo mejor es que está en buenas manos ya que, tal y como se ha indicado, será Sheldon Turner, guionista nominado al Oscar por ‘Up in the Air’ quien se hará cargo de esta adaptación. Junto a él, se ha indicado que la obra ya estaría en pre-producción, contando con Vendetta Productions al mando, así como Asad Qizilbach y Carter Swan tomarán las tareas de producción ejecutiva.

Por ahora, si bien no se ha hablado mucho de la producción, sí se ha indicado que la idea es que se trata de una historia de amor con motos, con Deacon buscando desesperado a su esposa Sarah y viviendo todo tipo de desgracias. Sin embargo, el toque especial se podría encontrar en los toques western que buscarían para la película. Aunque, por el momento, tendremos que esperar un poco más para conocer el resto de novedades de la obra.